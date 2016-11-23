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Ekonomi

100 liralık benzinin 61,8 lirası vergi!

İşte benzin ve motorinde yeni zam oranları...

23 Kasım 2016 19:35

Akaryakıt dağıtım şirketleri, 22 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 16, motorine ise 11 kuruş zam yaptı.

Ankara'da litresi ortalama 4,81 liradan satılan benzinin litre fiyatı 4,97 liraya yükseldi.

Benzinin litresi İstanbul'da 4,76 liradan 4,92 liraya, İzmir'de ise 4,78 liradan 4,94 liraya çıktı.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,21 liradan 4,32 liraya, İstanbul'da 4,16 liradan 4,27 liraya, İzmir'de ise 4,19 liradan 4,30 liraya yükseldi.

Görsel: Al Jazeera Türk

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, son zamla birlikte benzin fiyatı içerisindeki toplam vergi yükü, her 100 lirada 61,8 lira oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre 2016'nın ilk dokuz ayında, bir litre benzinin fiyatı şu şekilde oluştu:

Görsel: Al Jazeera Türk

 

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