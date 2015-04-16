100 kişinin tırmandığı piramit çöktü: 2 ölü, 45 yaralı

Çin 'in Zhejiang eyaletine bağlı Changnan kentinde çocukların oynaması için yapılan 10 metre yükseklikteki bir piramit, yaklaşık 100 kişinin birden tırmanması sonucu çöktü. Piramidin çökmesi sonucu kişi öldü, 45 kişi de yaralandı.

People's Daily'nin haberine göre, kentteki bir meydanda düzenlenen çiçek festivali etkinliklerini daha iyi izlemek isteyen 100'den fazla yetişkin, çocukların oynaması için yapılan tırmanma piramidine çıktı. Ancak 10 metre yükseklikteki piramit bu kadar insanın ağırlığına dayanamayarak çöktü. 2 kişinin öldüğü 45 kişinin de yaralandığı o dehşet anları bir izleyicinin cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.