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100 kişilik grup Suriyeli ailenin evine saldırdı

2 kişiyi darp ettiler

30 Ağustos 2017 13:57

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaklaşık 100 kişilik bir grup Suriyeli ailenin evine saldırıp 2 kişiyi darbetti.

Saldırı, saat 22.00 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesi Hanedan Mahallesi Mirzaçelebi sokakta meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, iddiaya göre, mahalleli bir grup ile Suriyeli Melehafcı ailesi arasında gündüz saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Mahalledeki diğer yurttaşların araya girmesiyle kavga fazla büyümen sonlandı.

Akşam iki grup arasında yeniden tartışma başladı. Sayıları bir anda 100'e yaklaşan mahalleli grup, Suriyeli ailenin evine saldırdı ve 37 yaşındaki Muhammed Melehafcı ile kardeşi 34 yaşındaki Mahmud Melehafcı'yı darbetti.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi kalabalığı dağıtmakta güçlük çekince bölgeye takviye ekipler gönderildi. TEM ve özel harekat polislerinin de desteği ile gruba biber gazı ile müdahale edildi.

Kontrolün sağlanmasının ardından yaralı iki Suriyeli, ambulanslarla Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralılarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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