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Dünya

100 kiloluk poşet çay sergilendi  ANKARA (A.A)

17 Kasım 2011 18:17

-100 kiloluk poşet çay sergilendi  ANKARA (A.A) - 17.11.2011 - Guinness Dünya Rekorlar Günü için tüm dünyada binlerce kişi yeni rekorlar kırmaya çalıştı. Guinness Rekorlar derneği yararına bu yıl dördüncüsü düzenlenen günde, Londra'nın iş semti Canary Wharf'ta 57 Londralı da iş dünyasında ahlak adına dev bir pantolonun içine girmek için soyundu.  Dünyanın karayolunda kullanılmasına izin verilen en küçük otomobili sergilenirken, arabanın 103 cm yüksekliğinde, 66 cm genişliğinde ve 132 cm uzunluğunda olduğu belirtildi. Dünyanın en küçük otomobili, dünyanın en hızlı banyo küveti ve dünyanın en hızlı tekerlekli engelli aracı arasında yapılan yarışı engelli aracı kazandı.   İngiltere'nin güneyindeki Portsmouth'da da 100 kiloluk dünyanın en büyük poşet çayı sergilendi.  İngiltere'nin Essex bölgesinde, 334 kişi geleneksel kıyafetlerle Çay Partisi için toplanırken, İrlanda'nın başkenti Dublin'de 262 kişi İrlanda folklorunun figürü elf kıyafeti giydi.  ABD'nin Florida eyaletinde de 91 yaşındaki Bernice Mary Bates dünyanın en yaşlı yoga öğretmeni unvanı aldı. Çin'de 800 kadın ve erkek dünyanın en büyük "ekspres randevusu" (speed dating) için bir araya gelirken, daha sportif olan Almanlar da elle iki dakikada en fazla sayıda küçük ok yakalama rekoru kırmaya çalıştılar.

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