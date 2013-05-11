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Yaşam

100 kilo esrar ele geçirildi

Sivas'ın Gürün İlçesi'nde jandarma ekiplerinin yaptığı kontroller sırasında bir otomobilde 100 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

11 Mayıs 2013 13:07

Sivas Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, alınan bir ihbar üzerine Gürün İlçesi’nde Kayseri-Malatya karayolu üzerinde saat 14.00 sıralarında yol kontrol uygulaması yaptı.

Yapılan kontroller sırasında Diyarbakır’dan Bursa’ya gittiği belirlenen M.Y. yönetimindeki otomobile ’Dur’ ihtarı yapıldı. Ancak sürücü gaza basıp kaçmak istedi. Ekipler aracı, takibin ardından kısa sürede yakaladı.

Eraydın Aytekin'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, otomobilde yapılan aramada toplam 100 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Bu araçtan önce başka bir otomobilin de öncülük yaptığı anlaşıldı.

Ekiplerin takibi sonucu o araç da kısa sürede yakalandı. Her iki araçta bulunan L.E., M.Y. ve E.K. isimli kişiler jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmada sorgulama işlemleri yapılan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

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