100 kalorilik 20 atıştırma

Aniden gelen yeme içme krizlerini, fazla kalori almadan, ama aynı zamanda gözünüzü ve midenizi mutlu edecek şekilde geçiştirmek için, işte mükemmel bir liste...



Öğün aralarında bir şey yemeli mi, yoksa düzenli beslenme adına mutlaka sofraya oturmayı mı beklemeli? Beslenme uzmanları, öğün aralarında bir şeyler atıştırmanın, doğru seçimler yapılırsa sağlığınız ve kilo kontrolünüz için son derece yararlı olabileceğini söylüyor. Böylelikle hem midenizin boş kalmasını engelleyebilir hem de ana öğünde tükettiğiniz porsiyonları küçültebilirsiniz.



Ancak bu atıştırmaların koca bir dilim çikolatalı pasta ya da bir paket yağlı cips gibi kalori bombası yiyecekler olmaması gerekiyor. 100 kalorilik bir atıştırma, pekala bir sonraki ana öğüne kadar size yetebilir. Marketlerde bazı firmaların 100 kalorilik paketlenmiş ürünlerini bulabilirsiniz. Ama bu atıştırmalıkları biraz çeşitlendirmek istiyorsanız işte hem gözünüze hitap edecek hem de midenizdeki kazıntıyı hafifletecek 100 kalorilik alternatifler...



1 - Beyaz peynirli, zeytinyağlı domates dilimleri



Akşam yemeğine daha çok mu var? Birkaç dilim domates, peynir ve zeytinyağı ile hazırlayacağınız bu nefis atıştırmayla hem damağınızı hem de midenizi doyurabilirsiniz.



2 - Muz



Muz doğal olarak “paketlenmiş” bir meyve, bu sayede çantanızda kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Oldukça doyurucu bir atıştırma olan muz, özellikle spor yapanlar için krampları önleyici potasyum zengini bir besin kaynağı.



3 - Yerfıstığı ve yabanmersini kurusu



1 kaşık yerfıstığı ve iki kaşık yabanmersini kurusunu karıştırıp küçük bir plastik torbada taşıyabilirsiniz. Böylece mideniz kazındığında sağlıklı bir atıştırma yanınızda olacaktır.



4 - 40 gram kuru kayısı



Çantanızda küçük kese kağıdının içinde 40 gram kuru kayısı bulundurun ve acıktığınızda tüketin. Böylelikle vücudunuz için gerekli olan birçok besin öğesini alırken, kalori bombardımanına uğramayacaksınız.



5 - 5 adet küçük bitter çikolata



Bol miktarda kakao içeren bitter çikolata zengin bir antioksidan kaynağı. Yüksek tansiyona da iyi geldiği araştırmalarla kanıtlanan çikolata aynı zamanda enerji veriyor, kendinizi çok iyi hissetmenizi sağlıyor.



6 - Karides ve dip sos



8 adet pişirilmiş karidesi 4 kaşık yağsız kokteyl sosuna batırarak yiyebilirsiniz.



7 - Havuç ve humus



Orta büyüklükteki bir havucu 2 tatlı kaşığı humusa batırarak yiyebilirsiniz. Kıtır kıtır yiyeceğiniz havuç sizi biraz oyalayacaktır. Ayrıca hem havuç hem de humus besin kaynağı olarak oldukça zenginler.



8 - 1 kâse probiyotik yağsız yoğurt



Kalsiyum ve D vitamini ve faydalı bakteriler içeren probiyotik yoğurtlar sindirim sisteminiz için olduğu kadar kemikleriniz için de faydalı bir atıştırma.



9 - Ahududu, yoğurt bal ve müsli



2 çorba kaşığı yoğurtla 1 tatlı kaşığı balı karıştırın. Ahududuları ve müsliyi yoğurdunuza ekleyin ve afiyetle yiyin. Ahududu hem çok lezzetli bir meyve, hem de güçlü bir antioksidan. Bu doyurucu atıştırma sizi öğlen ya da akşam yemeğine kadar tok tutacaktır.



10 - 10 adet badem içi



Kuru yemişlerin faydaları saymakla bitmiyor. Badem de bunlardan biri. Ama kilo almak istemiyorsanız fazla abartmayın, bu lezzetli kuru yemişten 10 tane yemeniz hem elinizi hem de midenizi oyalayacaktır.



11 - Peynir ve çok tahıllı ekmek



1 adet yağsız üçgen peynirin yanında bir dilim “çok tahıllı” ekmek, bir sonraki öğüne kadar doyurucu bir atıştırma alternatifi olabilir. Çok tahıllı ekmek vücudunuz için çok faydalı olan B1, B2, B6, B12, niasin, folik asit, demir, kalsiyum, çinko içerir.



12 - Hindi füme ve 1 dilim tam buğday ekmeği



Protein yönünden zengin bir başka atıştırma: 60 gr hindi füme ve 1 dilim tam buğday ekmeği...



13 - Çilek ve yağsız yoğurt



1.5 kâse dolusu mis kokulu çilekle birlikte 2 tatlı kaşığı yağsız yoğurdu yiyebilirsiniz. Bu hafif ara öğün mükemmel bir C vitamini kaynağı aynı zamanda.



14 - Yumurta ve tam buğday ekmeği



Yanmaz tavada pişirdiğiniz 2 yumurta akını bir dilim tam buğday ekmeğiyle birlikte yiyerek açlığınızı bastırabilirsiniz.



15 – Fırında kaşarlı mantar



6-7 adet orta büyüklükteki mantarı yıkayın, saplarını çıkarın ve küçük, topraktan bir kaba

dizin. İçlerine az miktarda rendelenmiş kaşar peyniri koyun. Bir tatlı kaşığı zeytinyağını üzerinde gezdirin ve fırına sürün. Doyurucu olduğu kadar lezzetli olan bu pratik atıştırmayı

hazırlamak fazla vaktinizi almayacak.



16 - Bir dilim karpuz ve yağsız beyaz peynir



İşte çekinmeden yiyebileceğiniz bir atıştırma daha; 1 dilim karpuz ve bir parça yağsız beyaz peynir. Yüzde 95’i su olan karpuz idrar söktürücü, böbrekleri temizleyici özelliğiyle biliniyor. İçerdiği B ve C vitaminleri de cabası...



17 - 1 kâse dolusu kiraz



Haziran ayı tam da kirazın en bol ve lezzetli olduğu mevsim. Kanı sulandırıp temizleyen bu lezzetli meyve aynı zamanda ağrı kesici özelliğe de sahip.



18 - Patlamış mısır



3 avuç dolusu yağsız patlamış mısır acıktığınızda imdadınıza yetişecek en masum atıştırmalardan...



19 - Ton balığı



Balık besleyici olduğu kadar hafif de bir besin. İşte size ton balığıyla 100 kalorilik 3 öneri:



* 50 gram ton balığına bolca limon sıkıp kaşıklayın.

* 30 gram ton balığını bir dilim tam buğday ekmeğinin üzerine sürüp yiyin.

* 40 gram ton balığı, 1 adet salatalık, birkaç marul tanesi ve 1 küçük domatesten oluşan bir salata hazırlayın. Salatanızı limonla tatlandırın. (Not: Piyasada satılan en küçük boy ton balığı

konservesi 80 gram.)



20 - Kraker



18 adet yağsız, şekersiz krakerle açlığınızı bastırabilirsiniz.



