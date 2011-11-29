100 fikir adamı listesinde Erdoğan ve Davutoğlu 16'ncı oldu



T24 -Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Foreign Policy dergisinin “Dünyanın ilk 100 fikir adamı” listesinde yer aldı.







Foreign Policy dergisi, yıllık dünyanın ilk 100 fikir adamı listesini açıkladı. Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı David Cameron gibi Avrupa liderlerini geride bırakarak, derginin internet sitesindeki sıralamada 16'ncı sırada yer aldı.



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Erdoğan ve Davutoğlu'nun birlikte yer aldığı resmin altında bulunan yazıda da Erdoğan ve Davutoğlu'nun son sekiz yıl içerisinde Türkiye'yi bölgesel güç merkezi haline getirmek için durmadan çalıştığı belirtildi.





Osmanlı'dan bu yana



Arap Baharı krizinde bu yıl Erdoğan ve Davutoğlu'nun vizyonunun, Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından bu yana ulaşmadığı bir etki düzeyine çıkmasını sağladığı kaydedilen yazıda, Türkiye'nin bölgedeki değişim dalgasından kazançlı çıkan birkaç ülkeden biri olduğuna işaret edildi.



Yazıda, Erdoğan'ın Mısır'ın devrik Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'e iktidardan ayrılmasını söyleyen ilk liderlerden biri olduğu hatırlatılarak, bu sözlerin Tahrir Meydanı'nda yankı bulmasından bahsedildi.





İsrail ve Mısır dikkat



Türkiye'nin Libya ve Suriye konusundaki tutumlarına değinilen yazıda, önümüzdeki yıl beklenen zorluklar arasında İsrail ile ilişkilerde yaşanan gerileme ve demokratik bir Mısır'ın bölgesel rakip olarak yeniden canlanma ihtimali gösterildi.



Davutoğlu'nun bu yıl ilk kez milletvekili olduğu belirtilen yazıda, son seçimlerin Davutoğlu ve Erdoğan'ın kişisel tabanını güçlendirmeyle kalmayıp, aynı zamanda Türkiye'nin “İslami bir demokrasi modeli” olarak imajını pekiştirdiği kaydedildi.







Birincilik Arap Baharı'nda



Listede ilk dokuzu Arap Baharı'nda öne çıkan isimler alırken, 10'uncu sırada ABD, Fransa ve Çin'in Merkez Bankası Başkanları Ben Bernanke, Jean-Claude Trichet ve Zhou Xiaochuan, 11'inci sırada ABD Başkanı Barack Obama, 12'nci sırada ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney ile eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, 13'üncü sırada Bill ve Melinda Gates, 14'üncü sırada “Hindistan'ın Bill Gates'i” olarak nitelendirilen Azim Premji, 15'inci sırada da IMF Başkanı Christine Lagarde bulunuyor.





Listede 77'nci sırada da Alman Yeşiller Partisi eşbaşkanı Cem Özdemir yer alıyor.







