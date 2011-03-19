100 bin telefon, 25 bin araç incelendi

T24

Bursa'da katilin bulunması için çember daralıyor. Nilüfer'de bir gölet kenarında, bacakları kesilmiş halde cesedi bulunan Uludağ Üniversitesi öğrencisi Sema Karakoca'nın (23) katil zanlısının bulunması için başlatılan soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. 1 Mart'ta işlenen cinayetin ardından 100 bin GSM numarası ve 25 bin aracın üzerinde inceleme yapıldı. Ayrıca cinayetin kent merkezinde işlendiği ve daha sonra göletin kıyısına atıldığı belirlendi. Aradan 19 gün geçmesine rağmen güvenlik güçlerinin henüz bir sonuca ulaşamaması genç kızın yakınları tarafından tepkiyle karşılanıyor. Sema'nın üniversiteli arkadaşları, tepkilerini şöyle dile getiriyor: 'İbrahim Tatlıses'in vurulmasının ardından 2 gün bile geçmeden zanlılar yakalandı. Kamu vicdanı bu kadar değersiz mi? Herkesin tanıdığı kişilere yönelik taciz ve saldırıların faillerine 48 saat geçmeden güvenlik güçleri tarafından ulaşılabiliyor, ama ne yazık ki Sema'yı hunharca katleden katil zanlısına ulaşılamıyor. Herkes için eşit adalet istiyoruz'