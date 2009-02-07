‘100 bin öğretmen kadrolu istihdam edilmeli’

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 2009 yılı sonuna kadar toplam 100 bin kadrolu öğretmen istihdam edilmesini talep ettiklerini belirtti.



Koncuk, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 2009'un ilk döneminde alacağı öğretmen sayısını ve branşlarını belirlediğini anımsatarak, şu anda 190 bin öğretmen adayının atama beklediğini ileri sürdü.



150 bin öğretmene ihtiyaç olduğunu ifade eden Koncuk, "Durum böyle olunca, MEB'in Şubat ayında yapacağı atamalar devede kulak kalmaktadır. Önemli olan, öğretmen ihtiyacı kadar atama yapabilmektir" dedi.



Öğretmen alımı planlamasını doğru yapmanın, bakanlığın asli görevi olduğunu belirten Koncuk, şunları kaydetti:



"Yıllardır doğru bir planlama yapılmadığından, eğitim fakültelerinden mezun olup atama bekleyen öğretmen adayları gerek maddi, gerek psikolojik yönden oldukça yıpranmaktadır. Bu gidişle öğretmenlik, işsizliğin kol gezdiği mesleklerden biri haline gelecektir. Ayrıca bu durum daha kapasiteli öğrencilerin eğitim fakültelerini tercih etmesine de engel olacaktır."



Koncuk, şubat ayında en az 50 bin olmak üzere, 2009 yılı sonuna kadar toplam 100 bin kadrolu öğretmen istihdam edilmesini talep etiklerini belirtti.

