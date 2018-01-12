100 bin liralık viski çalan şüpheli, kovalamaca sonunda yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da bir iş yerinin deposundan 100 bin lira değerinde viski çalan A.P. (43), polis tarafından kovalamaca sonrası yakalandı.

Olay, Bursa\'nın merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi\'nde meydana geldi. Birçok suçtan kaydı bulunan A.P., geçen salı gecesi, bir markete ait depoya girerek içeride bulunan yaklaşık 100 bin lira değerindeki viskiyi çaldı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 40 farklı kamera görüntüsü izlenerek şüphelinin A.P. olduğu ve kiralık minibüs ile kaçtığı belirlendi. Minibüs geçen Çarşamba günü polis tarafından durdurulmak istendi. \"Dur\" ihtarına uymayan A.P., kovalamacanın ardından yakalandı. Araçta yapılan aramada çalınan içkiler ile bir miktar para ele geçirildi. Sorgulaması tamamlanan A.P., \'hırsızlık\' suçundan adliyeye sevk edildi.



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