T24 LogoT24 Logo
Gündem

100 bin liralık viski çalan şüpheli, kovalamaca sonunda yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da bir iş yerinin deposundan 100 bin lira değerinde viski çalan A

12 Ocak 2018 19:44

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da bir iş yerinin deposundan 100 bin lira değerinde viski çalan A.P. (43), polis tarafından kovalamaca sonrası yakalandı.
Olay, Bursa\'nın merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi\'nde meydana geldi. Birçok suçtan kaydı bulunan A.P., geçen salı gecesi, bir markete ait depoya girerek içeride bulunan yaklaşık 100 bin lira değerindeki viskiyi çaldı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 40 farklı kamera görüntüsü izlenerek şüphelinin A.P. olduğu ve kiralık minibüs ile kaçtığı belirlendi. Minibüs geçen Çarşamba günü polis tarafından durdurulmak istendi. \"Dur\" ihtarına uymayan A.P., kovalamacanın ardından yakalandı. Araçta yapılan aramada çalınan içkiler ile bir miktar para ele geçirildi. Sorgulaması tamamlanan A.P., \'hırsızlık\' suçundan adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BerktuğDHA BURSAOlayBursaOsmangaziSantral Garaj MahallesiBirçokEmniyet Müdürlüğü SuçSoruşturma Büro AmirliğiMinibüsSorgulamasıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24