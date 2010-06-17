'100 bin kişinin geçim kaynağı uyuşturucu'

T24

5'te biri uyuşturucudan tutuklu



2009 kırılma noktasıydı

İç pazardaki satışa yönelik

İnsanımız için mücadele ediyoruz

Türk polisi AB'yi ikiye ayırdı

Türkiye'de 2009 yılında tam 23 bin kişi uyuşturucu suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Avrupa'ya açılan kapı Türkiye, uyuşturucu tacirlerinin geçiş noktası. Türk polisi ise dünyaya örnek olacak bir mücadele yürütüyor. Göreve geldiği gün uyuşturucuya savaş açan Türkiye'nin bu konudaki en yetkili ismi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Ahmet Pek, Akşam gazetesine çok önemli açıklamalarda bulundu:Narkotik polisi, büyük operasyonlara imza attı. 2009'da 23 bin kişi cezaevine gönderildi. Bu rakamla birlikte hapishanelerdeki nüfusun beşte birini uyuşturucu tutukluları oluşturdu.Türk polisi için 2009 uyuşturucuyla mücadelede bir kırılma noktasıydı. Geçen sene 23 bin kişi tutuklandı. Bu rakam 2005'te 5 binken, her yıl artarak, 2008'de 6 bine ulaştı. Bu artışın nedeni Türk polisinin son yıllarda sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar. Ülke genelinde ısrarlı bir şekilde yapılan operasyonlar uyuşturucu satıcılarına büyük darbe vurdu.2006'da stratejimiz değişti. Yöntem, transit geçişlere denetim ve yüklü miktarda uyuşturucu yakalamaya yönelikken, iç piyasada satışına karşı mücadeleye de öncelik verildi. 81 il ve 33 ilçede uyuşturucu çetelerine karşı operasyon yapabilecek örgütlenme ağı kurduk. Transit geçişlere karşı başarı iyi de, çocuklarımız, insanlarımız da çok önemli. Özetle iç pazara satışa yöneldik.Biz insanımıza en büyük iyiliği yapıyoruz. Türk polisinin uyuşturucu ile mücadelesi 81 ilde tam saha pres şeklinde sürecek.2009 yılında 16 ton eroin 80 ton esrar yakalandı. Bu rakam AB ülkelerinde toplam olarak yakalananın iki katı. Emniyete göre uyuşturucu satıcıları en az 4 kişilik ailelerden oluşuyor. Buna göre Türkiye'de yaklaşık 100 bin ailenin zehirden gelen parayla geçimini sağlıyor. Türkiye'deki cezaevlerinde uyuşturucudan 120 bin tutuklu bulunuyor.