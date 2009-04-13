Batman'da Peygamber Sevdalıları Platformu, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle 100 bin kişilik mevlit töreni yaptı. Törende 70 bin adet Kürtçe mevlit CD’si dağıtıldı.



Mustazaf-Der, Umut-Der, Bilge-Der, Hür-Der, Sevgi-Der, Şefkat Eli Derneği, Sağ-Çev Derneği, Sason Rahmet Pınarı Derneği, Kozluk İlim-Der, Beşiri Hizmet-Der adlı dernek ve kuruluşların oluşturduğu "Peygamber Sevdalıları Platformu" tarafından yeni otogar yanındaki açık alanda mevlit okutuldu.



Batman ve ilçelerinden 100 binin üzerinde kişinin katıldığı mevlitte, sahneye çıkan Peygamber Sevdalıları Platformu sözcüleri Kutlu Doğum Haftası ve Hazreti Muhammed'in örnek yaşantısıyla ilgili konuşmalar yaptı.



Mevlite, kadınların daha yoğun katıldığı gözlendi. Çocuklardan oluşan bir grubun şiir ve ilahiler okuduğu mevlitte duygulu anlar yaşayan kadınların ağladıkları görüldü.



Öte yandan, mevlit için alana gelenlere çocuk ilahi grubunun çıkarmış olduğu Kürtçe CD'den 70 bin adet dağıtıldığı öğrenildi.



Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı mevlite katılanlar, programın sona ermesiyle birlikte dağıldı.

