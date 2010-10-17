100 bin kişi boğaz köprüsünü salladı

T24 - 100 Bin kişinin katıldığı tahmin edilen halk koşusunda renkli görüntüler ortaya çıktı. Köprüden yaya geçme imkanını bulan İstanbullular köprünün ortasında sabah kahvaltısı yaptı, tavla oynadı, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Manzaranın keyfini çıkaranlardan bazıları köprü direklerini duvar yazılarıyla doldurdu.





Bu yıl 32.si düzenlenen Kıtalararası Avrasya Maratonu yine renkli görüntülere sahne oldu. Koşunun startı sabah saat 08.45'te engelliler için verildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, beraberinde İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile birlikte startı vererek günün ilk koşusunu başlattı. Ardından 15 km'lik Maraton koşusunun startı verildi ve atletler hızla çıkış yaparak büyük bir mücadele içine girdi. Maratonun en renkli bölümü ise yine Halk Koşusu oldu. Vali Mutlu ve Belediye Başkanı Kadir Topbaş, kısa birer konuşma yaparak herkese başarı dileklerinde bulundu. Ardından Kadir Topbaş koşu tabancasını ateşleyerek halk koşusunu başlattı.







Yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı koşuda vatandaşların koşudan çok Boğaz manzarasını görmek için yarışa katıldıkları görüldü. Boğaz köprüsünün üzerinde yaya olarak karşı yakaya geçmenin keyfini çıkaranlardan kimi sabah kahvaltısı yaptı, kimi yolun ortasında tavla oynadı.



Köprü direkleri duvar yazılarıyla doldu



İstanbullular eşsiz boğaz manzarasının keyfini çıkarırken, bazıları da köprü direklerini duvar yazılarıyla doldurdu. Doğum tarihi ve isimlerle dolan köprü direklerinin başına elinde direkleri temizlemesi elinde fırçayla bir görevli konuldu.



Direkler beşik gibi sallandı



Yılda bir kez yayalar için açılan Boğaz köprüsünde çok ilginç bir manzarada yaşandı. Yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı maratonda köprü üzerinden bu kadar kişinin aynı anda yürümesiyle, köprünün aydınlatma direkleri beşik gibi sallandı. Direkler bir sağa bir sola giderken çok ilginç görüntüler ortaya çıktı.



