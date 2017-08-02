"100 bin Ezidi ülkelerini terk etti"

IŞİD’in 3 Ağustos 2014’te Şengal’e düzenlediği saldırı sonrası, 100 bin Ezidi'nin, köylerinden ayrıldığı belirtildi.

Rudaw'ın haberine göre; 380 bin kişi göçe maruz kaldı. 100 bin kişi ülkyi terk etti. 45 toplu mezar bulundu. İŞİD'in elinden 3446 kişi kurtarıldı. 1947 kişinin de halen kayıp olduğu belirtildi.Bu kayıp kişilerin halen İŞİD'in elinde olduğu tahmin ediliyor.

Yaklaşık 7 bin kişinin isim ve adres bilgilerini kayıt altına alan Dawud Murad, kayıtlarda Şengal ve bağlı köylerde ikamet bu kişilerin hayatta olup olmadığını, fotoğraflarıyla birlikte yer aldığını belirtti.

Murad'ın, yaptığı araştırmadaki bilgiler şöyle:

Bulunan toplu mezar: 45

IŞİD’in havaya uçurduğu türbe: 68

Göçe maruz kalan: 380 bin

Yurtdışına giden: 100 bin

Babasız kalan çocuk: 1770

Annesiz kalan çocuk: 427

Anne ve babasını kaybeden çocuk: 365

Halen IŞİD’in elinde bulunan çocuk: 220

Kurtarılan: 3446

Kaçırılan ve kayıp: 1947