"100 bin Ezidi ülkelerini terk etti"

IŞİD’in 3 Ağustos 2014’te Şengal’e düzenlediği saldırı sonrası, 100 bin Ezidi'nin, köylerinden ayrıldığı belirtildi.
Rudaw'ın haberine göre; 380 bin kişi göçe maruz kaldı. 100 bin kişi ülkyi terk etti. 45 toplu mezar bulundu. İŞİD'in elinden 3446 kişi kurtarıldı. 1947 kişinin de halen kayıp olduğu belirtildi.Bu kayıp kişilerin halen İŞİD'in elinde olduğu tahmin ediliyor.
Yaklaşık 7 bin kişinin isim ve adres bilgilerini kayıt altına alan Dawud Murad, kayıtlarda Şengal ve bağlı köylerde ikamet bu kişilerin hayatta olup olmadığını, fotoğraflarıyla birlikte yer aldığını belirtti.
Murad'ın, yaptığı araştırmadaki bilgiler şöyle:
Bulunan toplu mezar: 45
IŞİD’in havaya uçurduğu türbe: 68
Göçe maruz kalan: 380 bin
Yurtdışına giden: 100 bin
Babasız kalan çocuk: 1770
Annesiz kalan çocuk: 427
Anne ve babasını kaybeden çocuk: 365
Halen IŞİD’in elinde bulunan çocuk: 220
Kurtarılan: 3446
Kaçırılan ve kayıp: 1947