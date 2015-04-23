100 bin dolar verip boks maçı izler misiniz?

Boks dünyasının iki dev ismi Floyd Mayweather ve Manny Pacquiao, önümüzdeki hafta karşı karşıya gelecek. Karaborsada 100 bin dolara alıcı bulması beklenen biletlerin, bugün satışa sunulacağı bildirildi.

Maçın yapılacağı Las Vegas MGM Grand yaklaşık 16 bin 500 kişilik kapasiteye sahip. Ancak sadece bin koltuğun biletleri halk tarafından satın alınabilecek. Geri kalan biletler boksörlere, sponsorlara, kumarhane müşterileri ve promosyona gidecek.

2 Mayıs'taki maçta en ucuz bilet yaklaşık 1.500 dolar olacak, fiyatlar 10 bin dolara dek yükselecek. Salon dışındaki MGM kapalı devre tesislerinde 150 dolardan da koltuk satacak.

Heyecanla beklenen mücadeleye sekiz gün kala, bilet satışı önemli bir konu haline geldi.Taraflar hangi bileti kimin alacağında anlaşamadığından, biletlerin bir türlü piyasaya sürülemediği iddiaları gündeme geldi. Mayweather ekibinden Leonard Ellerbe, biletlerin muhtemelen Perşembe günü satışa sunulacağını söyledi.

Mayweather da gecikme hakkında sorulan soruya şu yanıtı verdi: "Ben biletleri düşünmem karşımdaki adamı düşünürüm; benim odak noktam Manny Pacquiao, biletlerle uğraşmak benim işim değil."

Amerikalı Mayweather 47 maçının tümünü kazandı, bunların 26'sı nakavt. Filipinli Pacquiao'nun ise 57 galibiyet, beş mağlubiyet ve iki beraberliği var.

"Muhammed Ali, en büyük sıfatını kendi kendisine taktı"

Mayweather dünkü basın toplatısında, tarihin en büyük ağır sıkletlerinden biri olarak kabul edilen Muhammed Ali'den üstün bir boksör olduğunu ileri sürdü. 38 yaşındaki Mayweather, "Muhammed Ali'ye saygısızlık etmek istemem ama o tek bir sıklette dövüştü" dedi.

"Kaybettiği maçlar da oldu ama hala 'en büyük' olarak biliniyor çünkü bu sıfatı o kendisine taktı ve öylece kaldı".

