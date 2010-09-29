100 bin askere erken terhis umudu

T24 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ün tek tip askerlik için çalışmanın sürdüğünü açıklamasının ardından, 12 ay askerlik fikrinin ağır bastığı öğrenildi. Sürenin 9 aya indirilmesinin asker açığı ve zaaf yaratacağı belirtiliyor.



Halen üniversite mezunu olmayan yükümlüler 15 ay uzun dönem er olarak askerlik yapıyor. Üniversite mezunları ise, 12 ay yedek subay, ya da 6 ay kısa dönem er olarak hizmet veriyor. Gazeteport'ta yer alan habere göre...



Yurt dışında çalışanlar ise 21 günlük dövizli askerlik yapıyor. Bu konuda hazırlanacak kanun tasarısının TBMM Milli Savunma Komisyonu ve Genel Kurulda en erken Kasım ayında ele alınabileceği bütçenin araya girmesi durumunda ise 2011 Ocak ayına kalabileceği belirtiliyor.





ERKEN TERHİS VE BEDELLİ



Tek tip askerlik yasalaştığı taktirde, erken terhis de gündeme gelecek. Sürenin 12 aya düşmesi durumunda silah altındakilerin 5'te biri olan yaklaşık 100 bin asker 3 ay erken terhis olacak. Halen askerde olan ve 6 ay kısa dönem hizmet yapan üniversite mezunlarının durumu ise netlik kazanmadı. Bu durumdakilerin sürenin eşitlenmesi için 6 ay daha silah altında tutulması asker açığını azaltacak. Ancak kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğini belirten hukukçular ‘’ 6 aylıkların süresi, 6 ay daha uzamaz. Yine de bu konuda yasaya bir geçici madde konulması gerekebilir’’ dediler.



Yurt içi bedelli askerlik ise ihtiyaç fazlası olmadığı için düşünülmüyor. Başbakan Erdoğan da bedelli askerlik uygulamasını gündeme getirmiş ancak daha sonra ‘’’Şartlar uygun değil’’ denilerek, konu gündemden kalkmıştı. Ancak bu konuda da son kararı hükümet verecek.



Genelkurmay Başkanlığı, ’Orta vadede, mevcut askerlik sistemindeki farklı uygulamaların kaldırılıp, askerlik sistemine yeni yapısal düzenlemeler getirilmesini’’ hedefliyor. Yapılanmanın tamamlanması ile birlikle, yedek subaylık tamamen kalkacak. Herkes 12 ay erlik yapacak. Takım komutanı ihtiyacını, yedek subaylar yerine, sözleşmeli subaylarla karşılanacak.



Yeni yapılanmanın ilk ayağı olarak 6 komando tugayına artık yedek subay ve erler alınmıyor. Bu 6 tugay tamamen subay astsubay ve uzman erbaşlardan oluştu. Böylelikle terörle mücadele için, toplam 9 bin 500 kişilik profesyonel birlikler kuruldu.





DÖVİZLİ KALACAK…



TSK, zaman içerisinde “Profesyonel askerlik ile mecburi askerlikten oluşan bir sisteme” geçecek. Daha önce tümen-alay esasına dayalı olan kuvvet yapısı, tugay-tabur esasına çevrildi. Profesyonel ordu çalışmaları tamamlandığında, zorunlu askerlik hizmeti de tek olacak. Yedek subaylık ve kısa dönem erlik kaldırılacak. Herkes , 12 ay erlik yapacak. Yurt dışındakiler için dövizli askerlik ise devam edecek.



TSK’daki reform çalışmalarının ilk aşaması askerlik süresinin kısaltılması ve profesyonel ordu faaliyetleri oldu. 18 aylık uzun dönem askerlik süresi 15 aya, 16 ay olan yedek subaylık süresi 12 aya, 8 ay olan kısa dönem askerlik süresi de 6 aya indirildi. Artık er ve erbaşlara bazı birliklerinde görev verilmiyor. Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma özel harekât taburları, 5'i Kara Kuvvetleri Komutanlığına, 1'i Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı komando tugayları, Sabit konuşlu iç güvenlik taburları ve Destek unsurlarının yüzde 100’ü tamamen profesyonellerden oluşacak.







