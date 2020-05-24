100 bin aboneli bir YouTube kanalının ne kadar kazanç sağladığı açıklandı

İngiltere'de yaşayan ve 139.000 kişinin abone olduğu 'Joe Fazer' adlı YouTube kanalından fitness videoları yayınlayan 18 yaşındaki bir genç, bir ayda bu işten ne kadar kazandığını açıkladı.

Farrington YouTube kanalına 2012 yılında başlamış ve bugüne kadar farklı kanallar da kurmuş. 18 yaşındaki genç, parayı videolarındaki sponsorlar ve reklamlar aracılığıyla kazandığını söylüyor. Bu kanalı yaratmadan önce fitness'a başlayan Farrington, Yaşadığı dönüşümü paylaşmış ve bu paylaşımı internette viral hale gelerek 26 milyon kez izlenmiş.