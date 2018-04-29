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Yaşam
BBC Türkçe

100 balon ve bir kamp sandalyesi ile havalandı

İngiliz bir maceracı, Güney Afrika'da 100 helyum balonu ile havalandıktan sonra 25 kilometre seyahat etmeyi başardı. Tom Morgan isimli İngiliz, bu uçuş sırasında 2 bin 438 metre yüksekliğe ulaştı.

29 Nisan 2018 20:30

İngiliz bir maceracı, Güney Afrika'da 100 helyum balonu ile havalandıktan sonra 25 kilometre seyahat etmeyi başardı.

Tom Morgan isimli İngiliz, bu uçuş sırasında 2 bin 438 metre yüksekliğe ulaştı.

"Up" isimli ünlü çizgi filmi akıllara getiren bu denemede, Morgan, bir kamp sandalyesine bağlanmış durumdaydı.

38 yaşındaki maceracı, "büyülü" diye tanımladığı yolculuk öncesi ise 2 günü balonları şişirmekle geçirdi.

Botswana'da yapılması planlanan uçuş, buradaki birkaç başarısız deneme nedeniyle Güney Afrika'ya alındı ve burada gerçekleşti.

Morgan bu aşamada yaşanan aksaklıkları, "Havanın müsait olduğu bir aralık yakalamak probleme dönüştü. Ayrıca sürekli yaşanan patlamalar nedeniyle balonları korumak da kolay değildi" diye anlattı.

Macera uçuşu için yalnızca bir denemelik helyum gazı stoğu kalan ekip, kampı Güney Afrika'daki Johannesburg'a taşıdı.

Yaşadığı tecrübe için "inanılmaz havalıydı" diyen Morgan, havalanırken yaşadığı duygu için ise "dehşet ve mutluluk arasında bir şeydi" dedi.

15 yıldır İngiltere'deki Bristol kentinde yaşayan Tom Morgan burada bir macera ürünleri şirketini işletiyor.

Morgan, Afrika'da geniş katılımlı bir helyum balon yarışı organize etmeyi amaçladığını da söyledi.

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