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100 Alman askeri IŞİD'le savaş için İncirlik'e geldi

Suriye'de istihbarat toplamak için 4 Tornado keşif uçağının da yarın İncirlik Hava Üssü'ne doğru havalanacağı öğrenildi

04 Ocak 2016 23:47

IŞİD ile mücadele eden uluslararası koalisyona destek vermek amacıyla Suriye'de keşif yapacak Tornado uçakları için görevlendirilen yaklaşık 100 Alman askeri, İncirlik Hava Üssü'ne geldi.

Alman Ordusu Sözcüsü Thomas Müllen yaptığı açıklamada, pilot, teknisyen ve yer personeli ile keşif uçuşlarında elde edilen görüntülerin değerlendirilmesinde görev yapacak uzmanların da bulunduğu yaklaşık 100 kişilik ekibin Hamburg'dan yola çıkarak, uçakla İncirlik'e gittiğini söyledi.

 

4 Tornado yarın geliyor



Müllen, IŞİD ile mücadelede Suriye'de istihbarat toplamak için 4 Tornado keşif uçağının da yarın İncirlik Hava Üssü'ne doğru havalanacağını kaydetti.

Aralık ayında Alman askerlerinin yapacağı göreve hazırlamak için İncirlik'e gönderilen 2 Tornado uçağının muhtemelen gelecek hafta geri döneceğini ifade eden Müllen, Almanya'ya dönecek bu uçakların yerine keşif teknolojisiyle donatılmış 2 Tornado uçağının gönderileceğini kaydetti.

Keşif uçaklarının ocak ayı ortasında göreve başlayabileceği bildirildi.

Almanya Federal Meclisi, Alman hükümetinin talebiyle IŞİD ile mücadelede uluslararası koalisyona destek vermek amacıyla 6 Tornado keşif uçağı, Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ü korumak için 1 firkateyn ile 1 yakıt ikmal uçağından sorumlu bin 200 personelin, 1 yıl süreyle görev yapmasına izin veren askeri tezkereyi aralık ayında kabul etmişti.

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