10 YTL’lik sendika kavgası





Bağımsız Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı Gürkan Avcı, yetkili sendikaların, “memurların cebini değil, kendi ceplerini düşündüğünü” iddia ederek, “Sendikalar, memura yüzde 8.68, kendilerine yüzde 100 zam aldı” dedi



Hükümetle memur arasında süren toplu görüşme önceki gece sürpriz bir şekilde anlaşmayla sonuçlanırken, sendikalar arasında “10 YTL’lik sendika ödeneği” kavgası başladı. Devlet sendikalı memura her ay 5 YTL ek ödeme yapıyor, bu tutar da sendika aidatı olarak kesiliyor. İşte bu rakam anlaşmaya varılan toplu sözleşmeyle 10 YTL’ye çıkarıldı. Kavga da bu noktada patladı.

Toplu sözleşmede 5 YTL’lik sendika ödeneğinin 10 YTL’ye çıkarılması, toplu görüşme masasında oturmayan sendikalar tarafından sert bir dille eleştirildi.

Bağımsız Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı Gürkan Avcı, toplu görüşmelerde yetkili sendikaların, “memurların cebini değil, kendi ceplerini düşündüğünü” iddia ederek, “Yetkili sendikalar, memura yüzde 8.68, kendilerine yüzde 100 zam aldı” dedi. KESK Genel Başkanı Sami Evren ise “Memur-Sen 5 YTL daha fazla sendika ödentisi alabilmek için kamu emekçilerini yoksulluğa mahkum etti” iddiasında bulundu.



‘Geçen yıl alamamıştı’



Bir iş kolunda en fazla üyeye sahip olan sendika ile bu sendikanın bağlı olduğu konfederasyon toplu görüşmelere katılma hakkı elde ediyor. Halen Kamu-Sen 7, Memur-Sen 3, KESK ise 1 hizmet kolunda yetkili. Bu nedenle bu üç sendika bu yıl toplu görüşmelere katıldı. Ancak KESK, sendika ödeneğindeki artırım talebi nedeniyle son anda masadan kalkarak tepkisini ortaya koydu. Toplu görüşmeler Kamu-Sen ve Memur-Sen tarafından yürütüldü.

KESK Genel Başkanı Sami Evren dün yaptığı sert açıklamada, “Masadaki konfederasyonları yüzde 8.5’lik zamma ikna eden şey, sendika ödentisine getirilen yüzde 100’lük artış olmuştur. Geçtiğimiz yıl mutabakat metni altına imza atmadıkları için alamadıkları bu yüzde 100’lük artışı alabilmek için bu yıl mutabakat metninin altına imza atmışlardır” dedi.

HAKSEN Genel Başkanı Ayhan Çivi de yaptığı yazılı açıklamada, toplu görüşmelere katılan sendikaların mutabakat metnini imzalamasını eleştirerek, yüzde 4+4.5 maaş artışını kabul etmelerinin arkasında sendika üyesi memurlara ödenen sendika ödeneğinin 10 YTL olmasının yattığını iddia etti.



2.5 milyon memurun 930 bini sendikalı



Memur sayısı: 2 milyon 455 bin

Kamu-Sen: 357 bin 841

Memur-Sen: 314 bin 701

KESK: 223 bin 460

BASK: 4 bin 226

Hak-Sen: 1.506

Hür Kamu-Sen: 16

Bağımsızlar: 28 bin 647

Toplam sendikalı: 930 bin 397



Memur günde 1.5 YTL zamma ‘tamam’ dedi



Hükümetle memur konfederasyonları arasında yürütülen toplu görüşmelerde yılın 6 aylık dönemlerine ilişkin “yüzde 4 + 4.5” formülünde uzlaşılmasıyla, memur günde 1.5 TL’lik zamma “tamam” demiş oldu. Sendikalar yıllık kümülatif toplam yüzde 8.7 oranında zammı kabul etti. Anlaşmaya göre artış oranlarının enflasyonun altında kalması halinde memurlara enflasyon farkı ödenecek. Yapılan anlaşmaya göre, aile ve benzeri yardımlar hariç olmak üzere kamuda en düşük maaş alan bir memur 2009 yılı başında 44.8 YTL zam alacak. Bu günde 1.5 YTL’lik zam anlamına gelecek.



Zamdan memur emeklisi de yararlanacak



* Memura maaş zammı yapılmış olması nedeniyle 2009 yılı maaş artışlarından emekliler de yararlanacak.



* Bu yıldan itibaren artık memurlarla yapılan toplu görüşmelerin, her yıl değil, iki yılda bir yapılması konusunda uzlaşma sağlandı.



* Kamu-Sen’in ısrarıyla Hükümet’ten, bu yıl memura yapılan ek ödemelerin bundan sonraki yıllarda da verilmesine dönük söz alındı.

