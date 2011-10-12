-10 yönetmen 10 ülke bir film ve Mardin MARDİN (A.A) - 12.10.2011 - Aralarında Emir Kusturica, Bahman Ghobadi ve Coen kardeşlerin de yer aldığı 10 ayrı yönetmen tarafından 10 ayrı ülkede farklı temalardan oluşan ''Eşekler ile yüzmek'' filminin Türkiye'deki çekimleri Mardin'de gerçekleştirildi. Amerikalı bir yapımcı tarafından hazırlanan proje uyarısınca dünyanın 10 ayrı ülkesinde 10 yönetmenin farklı temadan oluşturacağı filmin Türkiye'deki çekimleri Mardin'de yapıldı. Oyuncular Yılmaz Erdoğan ve Menderes Samancılar'ın da rol aldığı ''Eşekler ile yüzmek'' filminin çekimlerinin tamamlanmasının ardından gazetecilere açıklama yapan ünlü yönetmen Bahman Ghobadi, dünyada en çok beğendiği birkaç kent arasında yer alan Mardin'de olmaktan büyük zevk duyduğunu belirterek, bu nedenle çekimlerde zevkle çalıştığını söyledi. Filmin destansı olduğunu ve 10 farklı yönetmen tarafından 10 farklı ülkede farklı temalardan çektiği görüntülerden oluşacağını kaydeden Ghobadi, şunları söyledi: ''Ben İslam bölümünü çekiyorum. Her yönetmen 13 dakika filmi çekecek. Bu sene sonuna tamamlanacak film birçok ülkede yayına girecek. 10 film bir arada çıkacak. Filmi izlediğinizde filmin sonunda anlaşılacak. Film bir desten üzerine kurulu. Bu destanda eşekler de yer alıyor. Mardin, Arap, Kürt,Süryani ve Türklerin bir arada yaşadığı bir kent olduğu için güzelliği daha da anlamlı. Filmde işlediğim konuya da çok yakınlık ediyor. Yılmaz Erdoğan ile sinemadan ötürü bir dostluğa dayanan bir arkadaşlığımız var. Şair yazar, üretken bir kişiliğe sahip. Türkiye'ye geldiğimde de bu özellikleri taşıyan biriyle çalışmak istedim. 23 yıldır film yapıyorum. Bu sürede çalışırken en büyük zevki burada aldım. Misafirperver cana yakın halk. Mardin Sinema Derneğine katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Belki bir süre sonra ortaklaşa bir film yapabiliriz.''