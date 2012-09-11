T24 LogoT24 Logo
Yaşam

10 yıllık kredi kartı aidatını geri aldı

Başvuruyu değerlendiren heyet, bankanın kart üyelik aidatı altından tüketiciden kestiği 262 liranın Aydın'a ödenmesine karar verdi

11 Eylül 2012 20:13

Kastamonu'da Abana Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyeti, bankanın geriye dönük 10 yıllık kredi kartı aidatını tüketiciye iade etmesine karar verdi.

Abana'da yaşayan Nevzat Aydın, özel bir bankanın kendisinden 10 yıldır kredi kartı aidatı aldığını belirterek Tüketiciyi Koruma Derneği Abana Şubesi'ne başvurdu.
 
Dernek tarafından kart aidatının tüketiciye geri ödenmesi yönündeki ihbarnameye rağmen bankanın talebi kabul etmemesi üzerine Aydın, Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyeti'ne müracaat etti.
 
Başvuruyu değerlendiren heyet, bankanın kart üyelik aidatı altından tüketiciden kestiği 262 liranın Aydın'a ödenmesine karar verdi.
 
Nevzat Aydın, AA muhabirine, 10 yıllık kredi kartı aidatını geri almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Ödediğim kart aidatı bedelini geri alabilmek için önce Tüketiciyi Koruma Derneği'ne müracaat ettim. Ancak banka gönderdiğimiz ihbarnameye rağmen ödeme yapmak istemedi. Bunun üzerine konuyu hakem heyetine taşıdım. Verdiğim mücadele sonucu 10 yıllık kredi kartı aidatımı geri aldım" dedi.
 
Tüketiciyi Koruma Derneği Abana Şube Başkanı Halil Yazıcı da çok sayıda tüketicinin kart aidatını geri almak için derneğe başvuruda bulunduğunu, çoğunlukla da tüketicilerin lehine kararlar alındığını kaydetti. 
 

ETİKETLER

kredi kartıaidatı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24