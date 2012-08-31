AKP iktidarı boyunca on bin çocuk yargılandı!

Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) ile Özel Yetkili Mahkemelerde (ÖYM) çocuklar hakkında açılan davaların ayrıntıları açıklandı. Buna göre AKP’nin iktidara geldiği 2002’den 2011 yılı sonuna kadar ilk iki yıl DGM’de, diğer yıllarda ise ÖYM’lerde 18 yaşın altındaki 9 bin 931 çocuk, çoğu siyasi olan davalarda “terörist” sıfatıyla yargılandı. Bu sayı 2012 yılında yargılanan yeni çocuklar eklendiğinde 10 bini geçtiği gibi mahkûm edilen çocuk oranı da arttı. Bakanlık verilerine göre, sadece 2009’da yargılanan 2 bin 36 çocuktan bin 522’si hüküm giydi.

Çocuk sanık ve çocuk mahkûm sayısında ürkütücü tablo, CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Adalet Bakanlığı’na yönelttiği soru önergesine verilen yanıtla bir kez daha gündeme geldi.

Adnan Keskin imzasıyla Taraf gazetesinde yayımlanan habere göre; Dibek, 2004’te kapatılan DGM ile onun yerine kurulan ve geçen temmuz ayında 3. Yargı Paketi ile kapatılan ÖYM’lerde kaç kişinin yargılandığını, bunlardan kaçının 18 yaşın altında olduğunu ve bu yargılama sonuçlarının ne olduğunu sordu. Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in yanıtı 2002’den bu yana yargılanan 18 yaş altı çocuk sayısının 2011 sonu itibariyle 10 bin sınırına dayandığını, içinde bulunduğumuz yıl hesaba katıldığında ise bu sayının da ziyadesiyle aşıldığını gösterdi.



Yıl yıl dava ve mahkûmiyet sayısı



Bakan Ergin’in verdiği bilgiye göre, 2002’den önce DGM, ardından da ÖYM’lerde yapılan yargılamalar ile bunların içinde çocukların durumuyla ilgili tablo şöyle:

» 2002 Yılı: 5 bin 390 dava açıldı. 358’i 18 yaşından küçük, 16 bin 481 sanık yargılandı. 129’u çocuk toplam 7 bin 986 sanık mahkûm edildi

- 2003 Yılı: 5 bin 784 dava açıldı. 545’i 18 yaşından küçük, 16 bin 382 kişi yargılandı. 93’ü çocuk 5 bin 855 sanık mahkûm edildi.

- 2004 Yılı: 5 bin 267 dava açıldı. 134’ü 18 yaşından küçük toplam 14 bin 926 sanık yargılandı. 13’ü küçük 3 bin 645 sanık mahkûm edildi.

- 2005 Yılı: 3 bin 983 dava açıldı. 150’si 18 yaşından küçük 12 bin 169 sanık yargılandı. 12’si çocuk 3 bin 907 sanığa mahkûmiyet verildi.

- 2006 Yılı: 6 bin 433 dava açıldı, 474’ü 18 yaşından küçük 21 bin 710 kişi yargılandı. 23’ü çocuk toplam 6 bin 404 sanık mahkûm edildi.

- 2007 Yılı: 7 bin 502 dava açıldı. 900’ü 18 yaşından küçük 29 bin 574 kişi yargılandı. 211’i çocuk yaşta 8 bin 509 sanık, mahkûm edildi.

- 2008 Yılı: 7 bin 138 dava açıldı. 948’i 18 yaşından küçük 27 bin 636 sanık yargılandı. 178’i çocuk toplam 9 bin 823 sanık mahkûm edildi.

- 2009 Yılı: 7 bin 238 dava açıldı. 2 bin 36’sı 18 yaşından küçük 29 bin 242 kişi yargılandı. Bin 589’u çocuk 35 bin 362 mahkûm oldu.

- 2010 Yılı: 7 bin 3 dava açıldı. 3 bin 312’si 18 yaş altında toplam 31 bin 732 kişi yargılandı. Bin 522’si çocuk 33 bin 405 kişi mahkûm edildi.

- 2011 Yılı: 6 bin 920 dava açıldı. 874’ü 18 yaşından küçük 26 bin 379 kişi yargılandı. 166’sı çocuk toplam 38 bin 221 sanık mahkûm edildi.