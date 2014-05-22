10 yılık tutsaklık bitti



Olay, kayıp kadının alıkonulduğu yerden kaçarak yerel polisle irtibata geçmesi sonucu ortaya çıktı. Çarşamba günü ortaya çıkan kadın mağdurun kimliği açıklanmadı. Los Angeles'ın yaklaşık 51 kilometre güneydoğusunda bulunan Santa Ana polisi, söz konusu vaka nedeniyle 41 yaşındaki Isidro Garcia'yı adam kaçırma, tecavüz ve ahlaksız eylemlerde bulunma suçuyla tutukladı.

Zanlı Garcia'nın, 2004 yılında mağdur kadının annesiyle ilişki yaşadığı ve o dönem 15 yaşında olan kurbanı ilaçla uyutarak evden kaçırdığı bildiriliyor.

Garcia'nın mağdur kadına ailesinin onu aramaktan vazgeçtiğini söylediği ve kaçmaya teşebbüs ettiği takdirde, ailesinin sınır dışı edileceği tehdidinde bulunduğu kaydediliyor.

Santa Ana polisi yaptığı açıklamada, kaçmak için fırsatı olduğu halde mağdur kadının uzun yıllar boyu ağır şekilde hem fiziksel hem de ruhsal istismara maruz kaldıktan sonra Garcia'yla yaşamaktan başka çaresi kalmadığına inandığını belirtti.

2012 yılında çocukları oldu

Şüphelinin, 2007 yılında sahte kimlik düzenleyerek mağdur kadını evliliğe zorladığı ve 2012 yılında da çocukları olduğu belirtiliyor. Garcia'nın, polis denetimlerinde yakalanmamak için artık eşi olan mağdurla beraber gece temizlik işlerinde çalıştıkları kaydediliyor.

25 yaşındaki genç kadının kaçış serüveni ise kız kardeşiyle Facebook üzerinden iletişim kurmasıyla başladı.

Söz konusu vaka, Cleveland'da yaşanan başka dramları da akla getirdi. Tam 10 yıl boyunca Ariel Castro adlı kişi tarafından zorla alıkonulup türlü istismar ve tecavüzlere maruz kalan üç kadından biri, kaçarak polis başvurmuş, hem kendi hem de arkadaşlarının kurtulmalarını sağlamıştı. Kadınları alıkoyan 53 yaşındaki Castro, ömür boyu hapse mahkum olduktan bir ay sonra hücresinde kendini asmış halde bulunmuştu.