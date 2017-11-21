"10 yıldır olumsuz haberlerle anılan Haluk Levent, küllerinden yeniden doğdu; yolun sonu siyaset mi AHBAP?"

Hürryet yazarı Cengiz Semercioğlu, rock sanatçısı Haluk Levent'in Twitter takipçileriyle birlikte kurduğu 'Anadolu Halk ve Barış Platformu' (AHBAP) hakkında yazdı. Yaklaşık 10 yıldır negatif haberlerle anılan Haluk Levent'in sosyal medya aracılığıyla "küllerinden yeniden doğduğunun" altını çizen Semercioğlu, "Yardımsever, gençlere kulak veren, herkesin derdini dinleyen, elindekini avucunu paylaşan bir Haluk Levent ortaya çıktı" dedi. Semercioğlu, popülaritesi hızla artan Haluk Levent için "Parti kur ov verelim" diyen takipçilerine şaşırmadığını belirterek "Ama bazen ben de “Bu yolun sonu siyaset mi” diye merak etmiyor değilim..." diye sordu.

Cengiz Semercioğlu'nun "Yolun sonu siyaset mi AHBAP!" başlığıyla yayımlanan (21 Kasım 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

Şu sosyal medya işinin en çok yaradığı isimlerin başında Haluk Levent geliyor.

Yaramasının da nedeni belli; doğru kullanıyor Haluk sosyal medyayı.

Yaptığı paylaşımlar, esprili yorumlarla dikkatleri çekti ilk.

Sonra zaten kendisini hep seven gençlerle muhabbeti ilerletti, sıkıntıda olanlara yardım eli uzatmaya başladı.

Sonra iş o kadar hızlı büyüdü ki, AHBAP demeye başladılar bu sosyal birlikteliğe.

Başı dertte olanın sesi olmaya başlayan AHBAP’ın açılımı Anadolu Halk ve Barış Platformu...

AHBAP işi ilerledi, dernek bile oldu sonunda.

Kâh sınavı kaçıranın 1 yıllık kurs ücretine derman oldu AHBAP, kâh türbanlı kardeşinin derdini dinledi, kâh mini eteklinin...

Baktım geçen hafta yüz nakli yapılan, 1500 lira borcu nedeniyle hapse düşen Recep Sert’in yardımına koşmuş AHBAP.

1500 lira borcunu ödeyip Recep Sert’i hapisten çıkarmakla kalmamış, kalan borçlarını da ödemiş Haluk Levent.

Bir yandan bunları yaparken bu yıl 18 Mart’ta Çanakkale Şehitleri’ni anmak için İzmir Marşı’nı öyle güzel seslendirdi ki gönüllere taht kurdu...Ve ortaya son dönemde bambaşka bir Haluk Levent çıktı.

Kimi görsem hakkında pozitif konuşuyor. Zaten geniş bir hayran kitlesi vardı, şimdi gençler tarafından daha çok seviliyor.

Oysa bundan bir süre öncesine kadar hep negatif haberlerle gündemdeydi Haluk Levent.

Yok borçları, yok hapis maceraları, yok yurtdışına kaçtığı haberleri...

Çoğu abartılı olan bu haberler Haluk Levent’in yakasına yapışmıştı.

Neredeyse son 10 yılı bunlarla boğuşmakla geçti Haluk’un.

Şimdi sosyal medya sayesinde küllerinden yeniden doğdu.

Yardımsever, gençlere kulak veren, herkesin derdini dinleyen, elindekini avucunu paylaşan bir Haluk Levent ortaya çıktı.

Hoş bazıları bu yanını yeni tanıyor olabilir ama Haluk’un bu hasletlerini ben yıllardır bilirim.

Müzik yolculuğunun başından beri yakından tanırım onu.

Haluk zaten böyleydi...

Sahneye çıktığı zaman nasıl seyirciyi avucunun içine saatlerce alırsa (rekoru vardır), sohbet ettiği herkesi de etkisi altına alan bir yanı vardır.

Şimdi sosyal medya sayesinde bu yanını tekrar göstermeye başladı.

“Parti kur oy verelim” diyen takipçilerine şaşırmıyorum bu yüzden.

Ama bazen ben de “Bu yolun sonu siyaset mi” diye merak etmiyor değilim...