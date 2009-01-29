10 yıldır beklenen idam

20. yüzyılın en büyük kimyasal silahla terör eylemini düzenleyen Japonya'daki "Yüce Gerçek Tarikatı: Aum Şinri Kyo"nun lideri Şoko Asahara hakkındaki idam cezası infaz edildi.



Japonya'da 10 yıldır idam bekleyen adı en çok duyulmuş kişi, "Yüce Gerçek Tarikatı: Aum Şinri Kyo"nun lideri Şoko Asahara.



Başkent Tokyo'da 1995'te metrolardaki sarin gazı saldırısını planlayan Yüce Gerçek Tarikatı'nın dev top sakallı yöneticisi Şoko Asahara'nın ölüm cezası 2,5 yıl önce kesinleşti. Asahara'nın avukatları, müvekkillerinin akli melekelerinin yerinde olmadığını ileri sürmüştü.



Tokyo metrosuna Nazi icadı sarin gazıyla düzenlenen saldırıda 12 kişi ölmüş, 5 bin 500 kişi zehirlenmişti.



15 kişinin öldüğü başka suçlardan da mahkum olan Asahara (54), ABD'nin Japonya'ya saldıracağını ve ülkesini "nükleer çöle" çevireceğini iddia etti.



"Alef" adıyla etkinliğini sürdüren tarikatın Japonya'da bin 800, Rusya'da 300, bir zamanlar Japonya ve denizaşırı ülkelerde 10 bin yandaşı bulunduğu söyleniyordu.



Japonya'da toplam 4 hükümlü asılarak idam edildi. Kyodo milli haber ajansına göre, idam cezaları infazlarının uzun süre sonra duyurulduğu Japonya'da infazlar bugün üç cezaevinde yer aldı.



İdam cezalarının kararını son olarak Adalet Bakanı Eisuke Mori imzaladı. Japonya'da geçen yıl 15 kişi idam edildi. İdamların en çok uygulandığı ABD eyaleti Teksas'ta da bir kadınla iki çocuğu ve komşusunu vuran hükümlü bugün zehirli iğneyle idam edildi.

