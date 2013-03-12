10 yılda, 914 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sözlü sorularını yanıtladı.

Bakan Yılmaz, Türkiye'de son dönemde insan haklarının geliştirilmesi konusunda önemli adımlar atıldığına işaret etti.

Gayrimüslim azınlıkların da etnik, dini kökenine bakılmaksızın, tüm vatandaşlara yönelik hükümetçe sürdürülenin kapsamlı reform sürecinin getirdiği yüksek standartlardan yararlandığını belirten Yılmaz, ''Rum Ortodoks azınlığın taleplerinin karşılanmasına yönelik olarak son dönemde bir çok hak sağlanmıştır. Rum Ortodoks azınlık tarafından bu gelişmeler memnuniyetle karşılanıyor. Heybeliada Ruhban Okulu'na ilişkin çalışmalarımızda yapıcı bir anlayışla ve ilgili kurum, kuruluşlarımızla, konunun tüm veçhelerini dikkate almak suretiyle bir çalışma sürdürmekteyiz'' dedi.

Yılmaz, 1 Ocak 2002-8 Mart 2012 tarihleri arasında meydana gelen terör olaylarında 94 polis, 724 asker, 96 geçici köy korucusu olmak üzere 914 güvenlik görevlisinin şehit olduğunu, 449 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

'Ablukaya son vermeden yalnızlıktan kurtulamaz''

İsrail'in işlediği suçları kabul ederek özür dilemeden, tazminat ödemeden ilişkilerde olumlu bir sonuç beklenmemesi gerektiğini dile getiren Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ablukaya son vermeden, uluslararası platformda içine düştüğü yalnızlıktan kurtulmasının mümkün olmadığını ifade etti. Yılmaz, İsrail'in izlediği politikalar nedeniyle içine düştüğü yalnızlığın ortada olduğunu, bunu sadece Türkiye'nin değil, BM üyesi, sağduyu sahibi herkesin dile getirdiğini söyledi.

'Kamudaki sözleşmeli personel sayısı'

Kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli kanun, KHK ve Bakanlar Kurulu kararlarıyla sözleşmeli personel istihdam edilebildiğini belirten Yılmaz, belediye ve il özel idarelerinde yaklaşık 17 bin, KİT'lerde 76 bin 785 sözleşmeli personel istihdam edildiğini kaydetti.

Yılmaz, kamuda, 187 bin 280'i Devlet Memurları Kanunu'nun 4-b hükmüne tabi olmak üzere toplam 197 bin 350 sözleşmeli personelin 21 Aralık 2012 tarihi itibariyle memur kadrolarına atandığını söyledi.

Yılmaz, son 10 yılda hastalık, ailevi geçimsizlik, geçim zorluğu, ticari başarısızlık, olumsuz ilişkiler ve öğrenimde başarılı olamama gibi nedenlerden kaynaklanan ruhi bunalımlar sonucunda 26 bin 745 kişinin intihar ettiğini açıkladı.