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Dünya
Deutsche Welle

10 yılda 827 gazeteci öldürüldü

UNESCO’nun son raporuna göre, 2006 yılından 2015 yılının sonuna kadar görevi başında 827 gazeteci öldürüldü.

31 Ekim 2016 14:41

UNESCO'nun Paris'te açıklanan raporu, son 10 yılda 827 gazetecinin görevi başında öldürüldüğünü ortaya koydu.

Ölüm vakalarının sadece yüzde 8'inin açıklığa kavuşturulduğu kaydedildi. UNESCO'ya göre, 2015 yılı 115 gazeteci cinayetiyle 10 yıl içinde en fazla ölüm olayının yaşandığı ikinci yıl oldu.

Raporda, "Ortalama olarak her beş günde bir gazeteci işi nedeniyle öldürülüyor” denildi. Bunun yanı sıra gazetecilerin kaçırılma, keyfi tutuklamalar, işkence, gözdağı, mobbing ve araştırma materyallerine el konulması gibi durumlara maruz kaldığı kaydediliyor.

UNESCO'nun açıklamasında, "Pek çok ülke, bu suçlar hakkında adli soruşturma başlatılmasına yüksek oranda hazır olsa da sıklıkla gazeteci cinayetlerinde suçlu için bir sonucu olmuyor” denildi.

Çoğu ölüm Arap bölgelerinde

2014 ve 2015 yılında toplam 213 gazetecinin öldürüldüğü, 78'inin ise Arap bölgesinde gerçekleştiği bildirildi. Bu gazetecilerin, Suriye, Irak, Yemen ve Libya gibi dünyanın gazeteciler için en tehlikeli bu bölgelerindeki çatışmaları haber yapmakta olduğu kaydedildi.

51 gazeteci Latin Amerika ve Karayipler'de, 34 gazeteci Asya ve Pasifik bölgesinde, 12 gazeteci ise orta ve doğu Avrupa'da öldürüldü.

2015 yılında Charlie Hebdo'da 8 çalışanın öldürülmesiyle Batı Avrupa'da gazeteci cinayeti oranı 11 ölümle oldukça yükseldi.

2015'te online gazetecileri arasında ölüm oranı arttı

Geçen 10 yıl içinde özellikle yazılı basında görev alan gazeteciler cinayetlere kurban gitti. 2014 ve 2015'te ise öldürülen gazetecilerin çoğu televizyonda görevliydi.

2015 yılında online gazetecileri arasında ölüm oranları artış gösterdi. Öldürülen 21 online gazetecinin yarısı Suriyeli gazeteci ve blog yazarlarıydı.

Serbest çalışanlar büyük tehlike altında

2014-2015 yıllarında kurbanların yüzde 90'ı yerel basın çalışanları oldu. Medya sektöründe özellikle yeterli koruma olmadan çalışan serbest gazetecilerin büyük tehlike altında olduğu kaydedildi.

Geçen 2 yıl içinde online habercilik yapan 40 serbest ve yurttaş gazetecisi öldürüldü.

©Deutsche Welle Türkçe

KNA/BS/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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