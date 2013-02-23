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10 yılda 601 asker şehit oldu, 965 asker intihar etti!

İsmet Yılmaz, zorunlu askerlik hizmetinin kaldırılması konusunda bir çalışma bulunmadığını ifade etti

23 Şubat 2013 14:51

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, son 10 yılda 601 askerin şehit olduğunu, 965 askerin ise intihar ettiğini açıkladı.

Yılmaz, BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, 01 Ocak 2002 - 31 Aralık 2012 tarihleri arasında meydana gelen pusu, silahlı saldırı, taciz ateşi ve çatışma olaylarında 601 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin şehit olduğunu kaydetti.

Son 10 yılda intihar eden personel sayısının ise 965 olduğu belirten Yılmaz, ''İntihar davranışı açısından TSK personelinde benzer yaş ve cinsiyet grupları açısından sivil örneklerden daha farklı bir epidemiyolojik veri olmadığı tespit edilmiştir'' dedi.

Yılmaz, bir başka soru önergesine verdiği yanıtta da bakanlıkta zorunlu askerlik hizmetinin kaldırılması konusunda bir çalışma bulunmadığını ifade etti.

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