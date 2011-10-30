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Yaşam

10 yılda 5 milyon ev yenilenecek

Van depremi sonrasında gözler kaçak, eksik malzeme ile yapılan binalara çevrildi. Hükümet de...

30 Ekim 2011 03:00

T24 - Van depremi sonrasında gözler kaçak, eksik malzeme ile yapılan binalara çevrildi. Hükümet de o binalara karşı önlem arayışında. Olası bir depremin etkisinin azaltılması için. Ve bu amaçla üzerinde çalışılan yasal düzenlemenin ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. 5 milyon binanın yenilenmesi gündemde. 



Meclis'e en geç bir ay içinde sevk edilmesi planlanan düzenleme ile 10 yılda 5 milyon ev yenilenecek.

Acil kamulaştırma hakkı geliyor o düzenleme ile. Yetki de belediyelerde değil büyük ölçüde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda olacak.

Kamulaştırmada mal sahiplerinin mağdur olmaması için yeni yer teminine gidilecek. Cazibe alanı yaratılarak konut değiştirme teşvik edilecek.

Projelerde sosyal donatı ve yeşil alanlar da öne çıkacak.

Kaçaklara yönelik cezalar artılacak.

Sadece kaçak ya da eksik malzemeli ile bina yapanlara değil. O binalara ruhsat veren kuruluş ve belediyelere de ceza artımına gidilecek.

Müteahhitlik yetki belgesi olmayan müteahhitlik yapamayacak. 

Dönüşümün hayata geçirilmesinde ilk aşama, inceleme. Sokak sokak bina bina kontrol yapılacak.

Önceki incelemeler gözden geçirilecek. Riskli bölgeler ve binalar, sınıflandırılacak.

Bina ve arsaların değer tespitleri yapılacak. Dönüşümde ilk adım İstanbul ve fay hattı üzerindeki illerde atılacak. 



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