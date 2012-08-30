10 yılda 34.8 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2002 yılından bu yana yapılan özelleştirme çalışmalarının tutarının, 34 milyar 824 milyon dolar civarında olduğunu söyledi.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MHP Hatay Milletvekili Şefik Çirkin'in yazılı soru önergesini yanıtladı.

Özelleştirme programındaki kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen özeleştirme uygulamalarının toplam tutarının 34 milyar 824 milyon 460 bin 485 dolar olduğunu belirten Şimşek, bir bölümü vadeli satış biçiminde gerçekleştirilen bu uygulamalara ilişkin toplam tahsilat tutarının ise vade farkları ile birlikte 33 milyar 343 milyon 144 bin 941 dolar olduğunu ifade etti.

Şimşek, şunları kaydetti:

''2002-2012 döneminde özelleştirmelerden elde edilen gelirlerden Hazine'ye 28,1 milyar dolar, özelleştirme programındaki kuruluşlara sermaye, borç transferi ve istihdam ödemeleri kapsamında 5,5 milyar dolar, kalanı da özel kanun ve mevzuat gereği yapılan özelleştirmelerden ilgili kuruluşlara (Sosyal Güvenlik Kurumu, Ulaştırma Bakanlığı) ve özeleştirme uygulamaları gideri olarak ödenmiştir.

2002-2012 döneminde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile özelleştirme programındaki kuruluşlara ait yüzde 50'nin üzerinde kamu payı blok hisse satışı yoluyla özelleştirilen 36 şirket ile varlık satış/devri yoluyla özeleştirilen 81 tesis ile işletmede devir tarihleri itibarıyla kapsam içi statüde çalışan personel sayısı 27 bin 365 kişidir. Bu personelden 22 kişi emekliye ayrılmış, 10 bin 24 kişinin iş akdi özelleştirme nedeniyle feshedilmiş, 17 bin 319 kişi de özeleştirilen işletmede kalmıştır.''