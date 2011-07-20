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Yaşam

10 yıl sonra döndüler

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağası, yaklaşık 10 yıl sonra Kuşadası sahiline yumurta bıraktı.

20 Temmuz 2011 03:00

T24 - Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağası, yaklaşık 10 yıl sonra Kuşadası sahiline yumurta bıraktı.

Kuşadası Davutlar Plajında bulunan Grand Belish Otel'i önünde karaya çıkan deniz kaplumbağası, kendi kazdığı yere 42 adet yumurta yerleştirdi. 

Yumurtaların korunması amacıyla, gündüz binlerce yerli ve yabancı tatilcinin denize girdiği kumsal, güvenlik şeridi ile korunma altına alındı.

Kuşadası Kaymakamı Mustafa Esen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Valilik tarafından desteklenen ve yönetilen çalışmalar sonucu, Kuşadası sahilinde, otel ve yazlıklardan denize deşarj olayının ortadan kalktığını, bunun sonucunda temiz deniz ve sahilin meyvesini aldıklarını belirterek, ''Uzun yıllar sonra Caretta Caretta cinsi bir kaplumbağa, Kuşadası Davutlar sahiline çıkarak 42 yumurta bıraktı. Çevre Bakanlığı yetkilileri ile Kuşadası Kaymakamlığımız bu yumurtaların korunması için tüm önlemleri aldı'' dedi.

Yumurtaları koruma altına alan Kuşadası Milli Park yetkilileri, çevresi geçici olarak güvenlik şeridi ile çevrilen ve bir görevli tarafından gözlenen yumurtaların korunması amacıyla demir kafes yaptırılacağını bildirdi.

Yavrular ışığa yöneldiği için, deniz yerine karaya doğru hareket etmelerini önlemek üzere denize doğru oluk yapılacağını da belirten yetkililer, yavruların 45 gün sonra yumurtadan çıkacağını aktardı.


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