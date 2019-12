Sivaspor'a 10. Yıl Marşı'yla motivasyon - VİDEO

FUTBOLCULARI İLE AĞABEY-KARDEŞ GİBİ

TİŞÖRTLERDEKİ SÖZLER

"HİÇBİR BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR"

ATATÜRK'ÜN SÖZLERİYLE MOTİVASYON



Geçen sezon ligi 79 puanlı şampiyon Galatasaray'ın 6 puan gerisinde, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile birlikte 73 puanda tamamlayan Bülent Uygun yönetimindeki Sivasspor, bu sezon da "4 Büyükler" ile şampiyonluk mücadelesi veriyor.Fenerbahçe'de forma giydiği 1993-94 sezonunda attığı 22 golle gol kralı olan ve ağlara gönderdiği her top sonrası tribünlere verdiği "asker selamı" ile futbolseverler tarafından "Asker Bülent" olarak tanınan teknik direktör Bülent Uygun, bir dönem formasını giyip menajerliği görevini yürüttüğü Sivasspor'u özellikle son 2 sezondur başarıdan başarıya koşturuyor.Futbolculuk yaşamındaki başarısını teknik direktörlük yaşamında da sürdüren Uygun, "Yiğidolar" olarak bilinen Sivasspor'a tarihinin en önemli başarılarını yaşatan teknik adam olarak göze çarpıyor.Bülent Uygun, futbolcularını motive etmek amacıyla çeşitli yöntemler kullanıyor.Futbolcularının sorunlarıyla bire bir ilgilenen, sırayla her hafta bir futbolcuya normal izin günleri dışında ekstradan 1 gün daha izin veren Bülent Uygun, uyguladığı idman teknikleriyle de futbolcularına sıkılmadan, stressiz, neşeli bir antrenman ortamı hazırlıyor.Özellikle büyük maçlar öncesinde, futbolcularını karşılaşmaya motive edebilmek için kondisyon salonunda 10. Yıl Marşı ve diğer marşlar eşliğinde idmanlar yaptıran Uygun, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başarı ile ilgili bazı sözlerini de futbolcularına okumalarını öğütlüyor.Futbolculuk ve menajerlik dönemlerinde edindiği tecrübelerden teknik direktörlük yaşamında da faydalanan Uygun, ağabey-kardeş ilişkisi içerisinde olduğu futbolcuları tarafından çok seviliyor.Futbolcuları üzerinde kurduğu otorite ile dikkati çeken Uygun, onlarla başarılı ve samimi diyaloglar da kuruyor. Verdiği çeşitli demeçlerle oyuncularına duyduğu güveni her fırsatta yenileyen Uygun, demeçlerinde kullandığı sözcüklerle onlara güven aşılıyor.Kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, kulüp çalışanları ve basın mensupları ile de çok uyumlu çalışan Uygun, kırmızı-beyazlı ekibin başarısındaki baş aktör olarak görülüyor.Bilimsel çalışmalara ve bilgisayarlı maç analizlerine de önem veren Uygun, Fatih Terim ve Mustafa Denizli gibi Türk futbolunda önemli başarılara imza atan teknik direktörlerle sürekli görüştüğünü, onlardan edindiği tecrübelerle sürekli kendisini geliştirdiğini belirtiyor.Uygun'un başarısında, futbolcular, teknik heyet, yönetim, taraftar, tüm Sivasspor camiası ile kurduğu başarılı diyaloğun ve motivasyon konusundaki başarısının etkili olduğu görüşünde birleşen futbol otoriteleri, Sivasspor'daki ekip ruhunun ve başarıya olan inancın önemine dikkati çekiyor.Ekibini motive etmek için çeşitli özlü sözlerden de yararlanan Uygun'un, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Zafer 'zafer benimdir' diyebilenindir; başarı, 'başarılı olacağım' diye başlayanın ve 'başarılı oldum' diyebilenindir" sözünü futbolcuların tesislerdeki odalarına astırdığı biliniyor.Sivasspor'un, Galatasaray'ı Fortis Türkiye Kupası'nda penaltı atışları sonucu elediği maç sonrası yaşanan sevinç gösterilerinde, yarı final coşkusunu yaşayan futbolcular formalarını çıkarmış, formaların altındaki tişörtlerde yazılı olan "Zaferler 'zafer benimdir' diyebilenindir" ve "Hiçbir başarı tesadüf değildir" sözleri dikkati çekmişti.Ekibini yaptığı motivasyon teknikleri ile adeta başarıya odaklayan teknik direktör Bülent Uygun, 2,5 yıldan beri bir Sivasspor gerçeği olduğunu, başarılarının önceleri bir tesadüf olarak yorumlandığını, ancak başarının istikrarlı bir şekilde devam etmesiyle birlikte bunun böyle olmadığının görüldüğünü söyledi.Takımlarının camia ile bütünleştiğini, 7 milyon Sivaslı'nın kendilerine destek olduğunu anlatan Uygun, Türkiye'de başka takıma gönül veren birçok kişinin de Sivasspor'u ikinci takımı olarak gördüğünü belirtti.Sivasspor'un bir sistemi ve ekolü olduğunu, göreve gelir gelmez sadece sistemlerini kurduklarını, kendilerine göre bir ekol yarattıklarını kaydeden Uygun, son 4 sezondur Turkcell Süper Lig'de mücadele eden Sivasspor'un kısa sürede diğer kulüplerce imrenilecek, örnek alınacak bir başarıya imza attığını söyledi.Fortis Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı eledikleri maçın ardından futbolcularının formalarının altındaki tişörtlerde yazılı olan "Hiçbir başarı tesadüf değildir" sözünün hatırlatılması üzerine Uygun, bu yazının kimseye bir kırgınlıktan kaynaklanmadığını söyledi.Uygun, şöyle konuştu:"O buradaki bir firmanın hazırlayıp getirdiği bir atletti. Aynı zamanda 'hiçbir başarı tesadüf değildir' sözüyle birlikte 'inananlar, inandıklarını başarmışlardır' diye benim söylediğim bir sözle ilgili yazmış arkadaşımız, getirmiş çocuklara verdi. Motive anlamında güzeldir. Böyle şeyleri motive etmek gerekir. Oradaki yazılar da takımımızı motive etmek, futbolcularımızı bu olaya daha iyi adapte edebilmek adına kullandığımız yazılardır, söylemlerdir, sözlerdir. Çünkü bir nevi bu satranç gibi. Strateji belirlemek zorundasın, bu stratejiyi de uygulamak zorundasın. Bizim de yeri gelir stratejik sözlerimiz olur, onu uygularız. Karşılığında başarıyı alıyorsak demek ki yürüdüğümüz yol doğrudur. O yüzden mutluyuz."Bülent Uygun, oyuncularını motive etmek için tesislerdeki odalara Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini asmasıyla ilgili olarak ise "Cumhuriyetimizin temellerini atan ve şu anda Sivas'ta bizlere bu kadar güzelliği bahşeden Ulu Önder Atatürk'ün söylediği güzel sözleri de Türk sporunda kullanmak gerekir ve o yüzden kullanıyoruz. Biz zaten güzel olan her şeyin yanında olmak istiyoruz. Güzel insanların güzel olanla anılmak, güzeli örnek almak en büyük ideali olması gerekir" diye konuştu.