10 yeni canlı türü keşfedildi

Kolombiya dağlarında, 3'ü zehirli kurbağa, 3'ü saydam derili cam kurbağa cinsinden olmak üzere hem karada hem de de suda yaşayabilen 10 yeni amfibik tür keşfedildi.



Uluslararası çevre koruma grubu ''Conservation International''dan amfibik uzmanı Robin Moore, amfibiklerin dünyada tehdit altında olduğunu hatırlatarak, bu buluşun hem cesaretlendirdiğini hem de yeni türlerin bulunduğu bölgenin korunmasını gerektiğini gösterdiğini söyledi.



Çevre koruma grubunun Kolombiya'daki bilimsel yetkilisi Jose Vicente Rodriguez-Mahecha da yeni türlerin bulunduğu bölge için ''Nuh'un Gemisi'' benzetmesini yaptı.



Kolombiya'nın Panama sınırı yakınındaki Darien bölgesinde Tacarcuna Dağları'nda bulunan yeni amfibik türlerinin 3'ü cam kurbağa, 3'ü zehirli kurbağa olmak üzere 9 kurbağa türü ile bir Semender olduğu bildirildi.





