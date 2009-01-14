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Dünya

'10 yaştaki kızlar evlenebilir' fetvası

Suudi Arabistan başmüftüsünün küçük yaştaki kızların evlenebileceğine dair fetva verdiği bildirildi

14 Ocak 2009 02:00

Suudi Arabistan başmüftüsünün küçük yaştaki kızların evlenebileceğine dair fetva verdi.

El Hayat gazetesinin haberine göre, başmüftü Şeyh Abdül-Aziz bin Baz, 10 yaşındaki kızların evlenebileceğini ve bunun çok erken bir yaş olduğunu düşünenlerin kızlara haksızlık yaptığını söyledi.

Bir konferansta konuşan başmüftü, kadınların 25 yaşından önce evlenmemesi gerektiğini söyleyenlerin de yanlış yolda olduklarını ifade etti. Ülkedeki insan hakları savunucuları, kızların küçük yaşta evlendirilmelerinin engellenmesi yönünde çaba gösteriyor ve hükümete evlilik için yaş sınırı belirlemesi yönünde baskı yapıyor.

Devlet kontrolündeki Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, dün yaptığı açıklamada, kızların küçük yaşta evlendirilmelerini kınamıştı.

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