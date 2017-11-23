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10 yaşındaki oğlunu yastıkla boğarak öldüren anne ve komşusu, adliyede

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, Necmi Talha K

23 Kasım 2017 15:32

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Karasu ilçesinde, Necmi Talha K.\'yı (10), kendilerini yatakta birlikte gördüğü için yastıkla boğarak, öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan annesi Zeynep K. (40) ile komşuları T.Y. (40), adliyeye sevk edildi.
Dün Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gelen 3 çocuk annesi Zeynep K., 5\'inci sınıf öğrencisi oğlu Necmi Talha K.\'yi öldürdüğünü söyledi. Önce oğlunu okula gitmediği için öldürdüğünü ileri süren Zeynep K., daha sonra ifadesinde, komşusu T.Y. ile aralarında ilişki olduğunu, oğlunun da kendilerini yatakta görmesi üzerine Necmi Talha\'yı yatak odasında, yastıkla boğarak, öldürdüğünü söyledi. Bu ifade sonrasında polis, T.Y.\'yi gözaltına aldı.
Güvenlik gerekçesiyle Karasu\'dan Adapazarı\'na getirilen kadın ve komşusu, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği\'nde, sabah saatlerine kadar sorgulandı.
Zeynep K., ifadesinde, oğlunu öldürdüğünü kabul ederken, cinayetle ilgili çelişkili ifadeler verdi. Gözaltına alınan komşusu T.Y. ise iddiaları kabul etmedi.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadını ve şüpheli komşusunu, güvenlik nedeniyle sağlık kontrolünden geçirilmek üzere farklı hastaneye sevk etti. Çelik yelek giydirilen Zeynep K., Yenikent Devlet Hastanesi\'ne, komşusu ise öğrenilemeyen bir hastaneye götürülerek, sağlık raporları alındı. Zeynep K. ile T.Y., daha sonra adliyeye ayrı ayrı getirildi.
Necmi Talha K.\'nın cenazesinin ise Karasu Tepetarla Mahallesi\'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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