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Yaşam

10 yaşındaki kız süpernovayı keşfetti

Kanada'da babası gibi amatör olarak astronomiyle ilgilenen 10 yaşındaki bir kız çocuğu, süpernova (yıldız patlaması) keşfetti.

05 Ocak 2011 02:00

T24 - Kanada'da babası gibi amatör olarak astronomiyle ilgilenen 10 yaşındaki bir kız çocuğu, süpernova (yıldız patlaması) keşfetti.

Kanada Kraliyet Astronomi Kurumunun bugün yayımladığı bildiride, ülkenin doğu kesimindeki Fredericton'da yaşayan Kathryn Aurora Gray'in böyle bir keşifte bulunan en genç kişi olduğu belirtildi.

Bildiride, babasıyla çalışan Gray'in teleskopla alınan uzak galaksilerin görüntülerini bilgisayarda incelerken süpernovayı tespit ettiği kaydedildi.

Gray'in yıldız patlamaları içerisinde yapılan derecelendirmede 17. büyüklükte olan bu süpernovayı, dünyadan 240 milyon ışık yılı uzaklıkta C 3378 adlı galakside, zürafa takımyıldızında bulduğunu söylediği belirtildi.

Kathryn Grey'in keşfi, iki gökbilimci tarafından da teyit edilerek Uluslararası Astronomi Birliği Merkez Bürosuna Bildirildi ve "Supernova 2010lt" ismiyle kayda geçirildi.

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