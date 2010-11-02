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Dünya

10 YAŞINDAKİ KIZ DOĞUM YAPTI MADRİD (A.A)

02 Kasım 2010 17:53

-10 YAŞINDAKİ KIZ DOĞUM YAPTI MADRİD (A.A) - 02.11.2010 - İspanya'nın güneyinde yaşayan 10 yaşındaki bir kız doğum yaptı.  Endülüs bölgesi sosyal güvenlik bakanı Micaela Navarro, gazetecilere yaptığı açıklamada, Jerez de la Frontera kentinde geçen hafta doğan bebeğin bakımının, anne ve ailesine verilip verilmemesi konusunun değerlendirildiğini söyledi. Bebeğin babasının da küçük yaşta olduğunu ifade eden Navarro, bebeğin cinsiyeti ve sağlığı konusunda açıklama yapmadı. İspanyol basını da annenin Rumen asıllı olduğunu, doğum yapan kızın annesinin, ülkelerinde genç yaşta doğum yapmanın yaygın olduğunu dile getirdiği belirtildi. 

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