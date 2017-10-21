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Yaşam

10 yaşındaki çocuğa 'yorgun mermi' isabet etti

Tedavisi süren çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi

21 Ekim 2017 01:52

İstanbul Sultanahmet’te ailesi ile birlikte bankta oturan 10 yaşındaki çocuğun bacağına 'yorgun mermi' isabet etti. Nereden geldiği belli olmayan mermi ile yaralanan çocuk Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi süren çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ailesiyle birlikte Harem Sultan Hamamı önünde oturan A.K.D. isimli çocuk, bacağında bir acı hissetti. Bacağından kan geldiğini gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı çocuk Samatya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

A.K.D.’nin sağ baldırından merminin girip, çıktığı tespit edildi. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili araştırma başlattı. 

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