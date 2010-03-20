10 yaşındaki çocuğa soluk borusu nakli

T24 -

İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberinde, ölen bir kişinin soluk borusunun iskelesine, çocuğun boğazına yerleştirilmeden önce çocuktan alınan kök hücrelerin enjekte edildiği, böylece organ nakli ameliyatlarında karşılaşılan bir sorun olan, nakledilen organın vücut tarafından kabul edilmemesi olasılığının sıfıra indirildiği bildirildi.Haberde, kök hücrelerin çocuğun kemik iliğinden çıkarıldığı ve işlemden 4 saat sonra kullanıma hazır olduğu, ameliyatın, hafta başında Londra'daki Great Ormond Street Hastanesi'nde yapıldığı, çocuğun kendi başına nefes aldığı ve konuştuğu belirtildi.Gazete, böylece ilk kez bir çocuğa, kök hücrelerin yardımıyla organ nakli ameliyatının yapıldığını, cerrahların da ikinci kez, soluk borusunu yerleştirmeden hemen önce organa kök hücreleri enjekte ettiğini yazdı.Haberde, kimliği açıklanmayan çocuğun hücrelerin büyümesinin izlenecek olması nedeniyle hastanede kalmayı sürdüreceği, soluk borusunun iki hafta içinde oluşumunu tamamlamasının beklendiği, bu süre içinde organın suni bir soluk borusuyla destekleneceği kaydedildi.