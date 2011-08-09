10 yaşında FarmVille’i ‘hack’ledi

T24

‘Çiftlik’ benzetimli oyunlardaki zamanın yavaş ilerlemesinden sıkılan 10 yaşındaki bir hacker, FarmVille’i hackleyerek ürünlerinin daha hızlı büyümesini sağladı.FarnVille’de ilerlemenin çok zaman aldığını düşünen CyFi kod adlı küçük hacker, tablet bilgisayarında ve akıllı telefonunda çalıştırdığı oyundaki zamanı hızlandırdı. Birçok oyun yazılımında bu çeşit hileleri engelleyen önlemler bulunduğunu belirten CNET sitesi, CyFi’ın bir yolunu bularak bu engellemeleri aştığını belirtti.Yaşı yüzünden gerçek kimliği açıklanmayan çocuğun ebeveynlerinin de birer hacker oldukları ve 1993’ten bu yana her yıl Las Vegas’ta düzenlenen popüler hacker konferansı ‘DefCon’ a katıldıkları bildirildi.CyFi da aynı konferansın bu yıl ilk kez çocuk hackerlar için düzenlenen panelinde keşiflerini açıkladı. Panelin sponsorları genç hacker’ı ‘başarısından ötürü’ ödüllendirdi.