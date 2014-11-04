10 yaşında çocuğu parkta 11 yerinden bıçakladılar

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde bir parkta oynayan 10 yaşındaki D.A., henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından 11 yerinden bıçaklandı. Yaralanan D.A., hastanede tedavi altına alınırken hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.





DHA'nın haberine göre, Devrim Mahallesi Bagok Sokak üzerinde bulunun bir parkta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, oyun oynayan D.A., henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.



Saldırganlar kaçarken, yaralanan D.A., görenler tarafından yaralı halde Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan muayenede D.A.'nın iki kolu, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinden çoğu sıyrık olmak üzere 11 yerinden bıçaklandığı belirlendi.



D.A., tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.