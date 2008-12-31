10 soruda TL’ye geçiş

Türkiye, 1 Ocak’ta yeniden Türk Lirası’na geçiyor. 3 Ekim’de tanıtılacak Türk Lirası’yla ilgili merak edilen 10 soru ve yanıtları...



Paradan altı sıfır atarak YTL ile tanışan Türkiye yeniden TL’ye dönüyor. Yeni Türk Lirası’ndan Türk Lirası’na dönüş programı çerçevesinde Türk Lirası banknot ve madeni paraların fiziki tanıtımı amacıyla, 3 Ekim Cuma günü Merkez Bankası’nda toplantı yapılacak. Toplantıya, Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’ın yanı sıra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bakanı Mehmet Şimşek’in de katılması bekleniyor. İşte TL’ye geçiş sürecinde merak edilenler...



“Yeni” ibaresinin kaldırılmasına neden gerek duyuldu?

“Yeni” ibaresinin sadece geçiş döneminde kullanılması 5083 sayılı kanunla belirlenmişti. Geleneksel olarak kullanılan para birimimiz Türk Lirası. Benzer operasyonu gerçekleştiren birçok ülke uygulamasında da aynı yöntem kullanıldı. Ayrıca, paramızdaki “Yeni” ibaresi kaldırılırken sahtecilikle mücadele kapsamında, daha güvenli ve farklı özelliklere sahip yeni banknotların tedavüle çıkarılması sağlanmış olacak.



TL banknot ve madeni paralar ne zaman tedavüle çıkarılacak?

Türk Lirası banknot ve madeni paralar 1 Ocak 2009 tarihinde tedavüle çıkarılacak.



YTL ve TL arasındaki değişim oranı nedir?

1 Ocak 2009 tarihinde Yeni Türk Lirası’ndaki “Yeni” ibaresi kaldırılarak Türk Lirası’na geçilirken paranın değer ölçüsünde bir değişiklik olmayacak, paranın sadece ismi değişecek.

Yeni Türk Lirası değerler Türk Lirası’na dönüştürülürken,

1 Yeni Türk Lirası (1 YTL) eşittir 1 Türk Lirası (1 TL) olacak.

1 Türk Lirası (1 TL) ise 100 Kuruş’a (100 Kr) eşit olacaktır.

1 YTL = 1 TL

1 YKr = 1 Kr

1 TL = 100 Kr



Halen kullanılan banknot ve madeni paralar ne zamana kadar geçerli olacak?

Halen kullanılan Yeni Türk Lirası banknot ve madeni paralar 2009 yılının sonuna kadar geçerli. 2009 yılı boyunca Yeni Türk Lirası ve Türk Lirası banknot ve madeni paralar birlikte tedavül edecek.



YTL banknot ve madeni paralar herhangi bir bankada TL banknot ve madeni paralarla değiştirilebilecek mi?

Birlikte tedavül döneminde (2009 yılı boyunca) tüm banka şubeleri, kasalarında Türk Lirası banknot ve madeni para olması durumunda değişim yapacak. Ancak, Yeni Türk Lirası banknotlar 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren 10 yıl, madeni paralar ise 1 yıl boyunca (zaman aşımı süresince) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinde değiştirilebilecek.



TL banknot ve madeni paralar ile YTL banknot ve madeni paralar arasında ne tür farklılıklar olacak?

1 Ocak 2009 tarihinde dolaşıma çıkarılacak olan Türk Lirası banknotlar ile halen dolaşımda bulunan Yeni Türk Lirası banknotlar arasında boyut, tasarım, renk ve güvenlik özellikleri açısından temel değişiklikler olacak. Sadece banknotlar değil madeni paralar da değişecek.



TL’ye geçişle birlikte banka hesapları ne olacak?

1 Ocak 2009 tarihi itibarıyla, Yeni Türk Lirası üzerinden düzenlenen tüm hesaplar tutarda herhangi bir değişiklik olmaksızın doğrudan Türk Lirası’na dönüştürülecekt. Mevduat hesap cüzdanları veya hesap numaraları değişmeyecek. Bununla birlikte, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yeni yapılacak işlemler Türk Lirası üzerinden kaydedilecek. Dolayısıyla, dönüşüm için bankaya müracaat edilmesine gerek bulunmuyor.



Çekler nasıl işlem görecek?

Keşide tarihi 1 Ocak 2009 tarihinden önce veya sonra olan ve aynı değer ölçüsünde Yeni Türk Lirası ya da Türk Lirası olarak düzenlenen bir çek, 1 Ocak 2009 tarihinden önce ibraz edilirse, Türk Lirası henüz tedavülde olmadığından Yeni Türk Lirası olarak işlem görecek; 1 Ocak 2009 tarihinden sonra ibraz edilirse Türk Lirası olarak işlem görecek. Ayrıca, Yeni Türk Lirası üzerinden basılan eski çek karneleri 1 Ocak 2009 tarihinden sonra da Yeni Türk Lirası ibaresinin keşideci tarafından Türk Lirası olarak düzeltilip paraşanması suretiyle kullanılabilecek.



1 Ocak 2009 tarihinden itibaren ödeme kaydedici cihazlar (yazar kasa) üzerinde ne gibi düzenlemeler yapılması gerekir?

Ödeme kaydedici cihaz fişleri üzerinde (yazar kasa fişi) para birimi yer almıyor. Bu nedenle, ödeme kaydedici cihazlar üzerinde para dönüşümü ile ilgili yapılacak bir işlem bulunmuyor.



1 Ocak 2009 tarihinden itibaren otomatik para çekme makinelerinde (ATM’lerde) hangi banknotlar ile işlem yapılacak?

1 Ocak 2009 tarihinden itibaren 1 yıllık geçiş döneminde, otomatik para çekme makinelerinde (ATM’lerde) hem Yeni Türk Lirası, hem de Türk Lirası banknot bulunabilecek. Para yatırmalı ATM’lere 2009 yılı boyunca Yeni Türk Lirası veya Türk Lirası banknot yatırılabilecek. Ancak, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren sadece Türk Lirası banknotların kullanılması gerekiyor. Nakit ödemeler ister Yeni Türk Lirası, ister Türk Lirası banknotlar ile yapılsın, 1 Ocak 2009 tarihinden sonra kayıtlar Türk Lirası üzerinden yapılacak.

