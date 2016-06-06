Aktif kullanıcı sayısıyla Twitter’ı tahtından sallayan, fotoğraflı mesajlaşma servisi Snapchat, sadece son altı ayda 40 milyon yeni kullanıcı kazandı.

Son aldığı yatırımla toplam değeri 20 milyar dolara ulaşan Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel'in Facebook'un 2013 yılı sonunda verdiği 3 milyar dolarlık satın alma teklifini reddettiği açıklanmıştı.

2011 yılında kurulan Snapchat'in 2015 yılında reklam gelirlerinden elde ettiği rakam 50 milyon dolar. 2016 için 250-350 milyon dolar arasında gelir beklentisi bulunan sosyal medya uygulaması için belirtilen 2017 öngörüsü de 500 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında bulunuyor.

Snapchat'in aynı zamanda helikopter pilotu olan CEO'su Santa Monica havalimanının önemli bir bölümünü yıllık 3 milyon dolar vererek kiralamıştı. Anlaşmayla, havalimanı içerisindeki iki bina ve sekiz adet hangar Snapchat'in kontrolüne geçti.

İşte yeni başlayanlar için 10 soruda Snapchat

1- Snapchat'te nasıl fotoğraf çekilir?

Fotoğraf çekmek istediğinizde ekranın ortasında yer alan yuvarlak butona basmanız gerekiyor. Video çekmek için aynı butona uzun süre basılı tutmanız yeterli oluyor.

2- Snapchat’te paylaşılanları kimler görebilir?

Uygulamayı indirdiğinizde rehberinizde bulunan kişilerden Snapchat kullananları görebilirsiniz. Fotoğraf çekme işlemine geçebilmek için kişi ekleme işlemini aktif hâle getirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde fotoğraf gönderme işlemine program izin vermeyecektir.

Snapchat'te çektiğiniz tüm fotoğrafları göndermek istediğiniz arkadaşlarınızı tek tek seçerek iletebilir; herkes tarafından görüntülenmesini istediğinizde 'Hikayeme ekle' butonuna tıklayarak 24 saat boyunca yayında kalmasını sağlayabilirsiniz.

3- Snapchat’te fotoğraf ve videolar ne kadar süreyle görüntülenebilir? Saniye ayarı nedir?

Fotoğraf çekiminden sonra saniyeleri göstermekte olan butona tıkladığınızda fotoğrafı göndereceğiniz kişinin bu fotoğrafı kaç saniye göreceğine karar verebilirsiniz. Bu süre 1 ile 10 saniye arasında sınırlandırılabiliyor.

4- Lenses özelliği ne demek? Yüz değiştirme, animasyon efektleri nasıl kullanılır?

Lenses özelliğini aktif hale getirmek için, uygulamanın giriş ekranında sağ üstte yer alan kamera simgesine dokunarak selfie modunu açmanız ve sonrasında yüzünüze bir süre basılı tutmanız gerekiyor.

Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde çekim butonunun yanına lenslerin, çeşitli yüz ifadelerinin ve animasyonların eklendiğini göreceksiniz. Sıralanan lensleri yüzünüze uygulamak için lense dokunup ağzınızı açmanız yeterli. Bazı lensler ise hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan doğrudan uygulanıyor. Lens seçiminden sonra (çekimden önce ön izleme yapabiliyorsunuz) video ya da fotoğrafınızı arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. Günlük, haftalık ya da daha uzun süreli aralıklarla değişen lensler oldukça geniş bir yelpazeye sahip.

Son günlerde eklenen, beğeniyle takip edilen ve paylaşılan yüz değiştirme lensiyle de bir arkadaşınızın yüzüyle kendi yüzünüzü değiştirip fotoğrafınızı çekebiliyorsunuz.

5- Snapchat’te tekrar görüntüleme ya da fotoğraf-video kaydetme yapılabilir mi?

Snapchat'te kullanıcılar kendilerine gelen fotoğrafları yalnızca bir kez görüntüleyebiliyor. Gönderen kişi tarafından görüntüleme süresi belirlenen içeriğin ekran görüntüsü alındığında kullanıcı, kendisine gönderilen bildirimle uyarılıyor.

6- Snapchat'te 'arkadaş emojileri' neyi ifade ediyor?

Snapchat'te ekli olduğunuz kişilerle aranızdaki arkadaşlık seviyenizi belirleyen 'arkadaş emojileri' bulunuyor. Arkadaş isimlerinizin yanında göreceğiniz bu emojilerin her biri ayrı bir anlamı ifade ediyor.

7- Snapchat'te renk efekti var mı?

Fotoğrafın üzerinde parmağınızı sağ ya da sola kaydırarak farklı filtreler ekleyebilirsiniz. Filtre seçenekleri arasında saat, konum, hız, sıcaklık, sepya gibi farklı seçenekler bulunuyor.

8- Fotoğraflar üzerinde değişiklik yapılabilir mi?

Fotoğraf çekiminden sonra ekranın sağ üst kısmında yer alan kalem simgesine tıklayarak çizim yapma özelliğini aktif hâle getirebilirsiniz. Renk değiştirmek istediğinizde de aşağı doğru açılmış olan renk paletinden istediğiniz herhangi bir rengi seçebilir, farklı renklerde çizimler yapabilirsiniz.

9- Snapchat'in diğer sosyal medya ağlarından farkı ne?

Snapchat, aslında belirli aralıklar içerisinde görüntülenebilen fotoğraf konseptiyle özellikle gençlerin büyük ilgisini çekiyor. Kullanıcı yaş aralığının 13-15 arasında yoğunlaştığı ifade ediliyor.

Anlık görüntü uygulaması, çeşitli animasyon ve lenslerle fotoğrafların çeşitlendirilebilmesi özellikleriyle diğer sosyal medya ağlarından ayrılan Snapchat'in en önemli farkı görüntülerin bir kez izlenmesinin ardından siliniyor olması.

10- Snapchat kodu nedir?

Snapchat kodu, her kullanıcı için özel olarak üretilen QR kod ile kişi ekleyebilme özelliğinin aktif hâle gelmesini sağlıyor.

Sizin için oluşturulan QR kod’u diğer sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak kişilerin sizi kolayca eklemesini de sağlayabilirsiniz.