10 Pakistanlıdan 6'sı ABD'yi düşman görüyor

T24- Her 10 Pakistanlıdan 6'sının, Washington yönetiminin bu ülkeye yaptığı milyarlarca dolarlık yardımlara rağmen ABD'yi düşman olarak gördüğü belirlendi.

Pew Araştırma Merkezinin yaptığı ankete göre, Pakistanlılar, radikallerin, ülkenin kontrolünü ele geçirmesinden daha az endişe ediyor, Pakistanlıların yüzde 64'ü, ABD ile ilişkilerin iyileşmesini dilerken, yine Pakistanlıların üçte ikisi, komşu ülke Afganistan'daki Amerikan askerlerinin buradan çıkmasını istiyor.

Ankete katılan her 10 Pakistanlıdan yaklaşık 6'sı, ABD'yi düşman olarak tanımlarken, yine her 10 Pakistanlıdan sadece biri bu ülkeyi ortak olarak görüyor.

Pew'in anketine göre, Pakistanlıların yüzde 93'ü, ülkelerinde ABD'ye ait insansız uçaklarla yapılan saldırılar için ''kötü birşey'' derken, yüzde 90'ı, bu saldırıların çok sayıda masum insanın ölümüne neden olduğunu düşünüyor, yüzde 49'u da bunların Pakistan hükümetinin onayı dışında yapıldığını söylüyor.

Ankette, 11 Eylül saldırılarından sonra ABD'den milyarlarca dolar yardım almalarına rağmen çoğu Pakistanlının ABD'nin kendilerine çok az yardım ettiğine ya da hiç etmediğine inandığı, sadece dörtte birinin, ABD'nin Pakistan'a büyük maddi yardımda bulunduğunu söylediği görüldü.

Yine Pakistanlıların sadece yüzde 8'i, ABD Başkanı Barack Obama'nın dünya için doğru şeyi yapacağı inancını taşıdığı, bunun Pew'in geçen nisan ayında anket yaptığı 22 ülkedeki en düşük oran olduğu belirtildi.

Ankete katılanların yüzde 51'inin, radikallerin ülkenin kontrolünü ele geçirmesinden endişe ettiği, bu oranın bir yıl önce yüzde 69 olduğu, Pakistanlıların yüzde 18'inin El Kaide'ye sempati duyduğunu söylediği, bu oranın da bir yıl önce yüzde 9 olduğu bildirildi.

Pew'in anketi, Pakistanlıların ülkelerine en büyük tehdit olarak şüphesiz Hindistan'ı gösterdikleri, yüzde 53'ünün Hindistan için en büyük tehdit dediği, yüzde 23'ünün en büyük tehdit olarak Taliban'ı, sadece yüzde 3'ünün El Kaide'yi gördüğünü ortaya koydu.

Obama yönetimi, bu yıl Kongre'yi Pakistan'a önümüzdeki 5 yıl için 7.5 milyar dolar yardım yapılmasını onaylaması konusunda ikna etmişti.





