-10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLANIYOR ANKARA (A.A) - 10.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak'ın, ''gazetecilik yaptıkları, halkın haber alma gerçekleri öğrenme hakkına saygı duydukları, iletişim özgürlüğünü savundukları için cezaevlerine atılan basın emekçilerinin günü'' olduğunu bildirdi. Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bugünün çalışabilen, bedel ödemeyi de göze alarak yazabilen, çizebilen, soru sormayı bilebilen gazetecilerin günü olduğunu ifade etti. Yazmanın, çizmenin, soru sormanın bile bedele bağlandığı günümüzde çalışan gazeteciler gününü hatırlamanın önemine değinen Kılıçdaroğlu, mesajında şu görüşlere yer verdi: ''Ama, gerek basın özgürlüğü, gerekse basın meslek ilkeleri açısından hatırlamamız gereken başka basın mensupları da var. Çalışan gazeteciler gününde diyoruz ki, bugün aynı zamanda çalışamayan, işsiz gazeteciler günü. Bugün ellerinden kalemleri, mikrofonları alınan, köşeleri kapatılan, programları yasaklanan gazeteciler günü. Bugün gazetecilik yaptıkları, halkın haber alma gerçekleri öğrenme hakkına saygı duydukları, iletişim özgürlüğünü savundukları için cezaevlerine atılan basın emekçilerinin günü. Bu önemli ve anlamlı günde kalemini halkın çıkarları için kullanan, demokrasi, çoğulculuk ve çok sesliği şiar edinen basın emekçilerini selamlarken, çalışamayan, çalıştırılmayan ve özgürlükleri ellerinden alınan gazetecilerle de bir araya gelmek dileğiyle tüm basın emekçilerine sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.'' -TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİKASI BAŞKANI İPEKÇİ Gazetecilere Özgürlük Platformu tarafından ''10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'' dolayısıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin Burhan Felek Konferans Salonu'nda toplantı düzenlendi. Platform adına konuşan TGS Genel Başkanı İpekçi, demokrasinin olmazsa olmaz koşullarından ''basın ve ifade özgürlüğünün'', yalnızca basın çalışanlarının kullandığı bir hak olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, bunun aynı zamanda halkın gerçekleri öğrenme ve bilgi edinme hakkını kullanabilmesini de kapsadığını söyledi. Bu nedenle basın emekçilerinin iş güvencesinin, halkın ifade özgürlüğünü kullanabilmesiyle de yakından ilişkili olduğunu kaydeden, İpekçi, şunları söyledi: ''Uluslararası meslek kodlarına göre gazetecinin ilk görevi 'gerçeğe ve halkın gerçekleri öğrenme hakkına' saygı duymaktır. Gazeteci, bu görevi yerine getirirken haberleri dürüstçe toplama ve yayımlama özgürlüğüyle tarafsız yorum ve eleştiri hakkını savunmalıdır. Gazeteci adına layık olanlar genel hukuk kuralları çerçevesinde mesleki konularda hükümetlerin ya da herhangi bir çıkar grubu veya kişinin her türlü müdahalesini reddetmeli ve yalnızca meslektaşlarının yargılarını kabul etmelidir. Bu çerçevede gazetecinin iş yerindeki editoryal bağımsızlığı, devlet ve çıkar çevrelerinin müdahalelerine karşı korunması esasında demokrasinin gelişimine katkı yapan özgür tartışma ortamının bir teminatıdır.'' Basın ve ifade özgürlüğü sınırının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) içtihatlarında belirlediği ölçüde geniş olduğunu belirten İpekçi, ''10 Ocak Gazeteciler Günü'' dolayısıyla ''Türkiye'de AİHM içtihatları doğrultusunda, gerçek anlamda basın ve ifade özgürlüğünden söz edilemeyeceğini'' ve ''bu yıl da iş güvencesinden yoksun basın çalışanlarının olduğunu'' ifade etti. Sabah ve Habertürk gazetelerinden 100'den fazla basın çalışanın işten çıkarıldığını öne süren İpekçi, şöyle konuştu: ''Kamu yayıncılığı yapan TRT ve Anadolu Ajansı üzerindeki hükümet müdahaleleriyle bu kuruluşların özgür ve bağımsız habercilik ilkesinden uzaklaşmasından kaygı duyuyoruz. Başbakana ve bakanlara özgürce soru sorması engellenen, rahatsız edici soru yönelttiklerinde çalıştıkları kurumların yöneticilerine şikayet edilen, Başbakanlığa girişleri ve haber izlemeleri akreditasyon uygulamalarıyla kısıtlanan gazetecilerin, her açıdan mutlak koruma altında olması, halkın haber alma hakkını kullanabilmesi bakımından acil zorunluluk haline geldi.'' TBMM Genel Kurulunda görüşülmekte olan Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun Tasarısı'nın 23. Maddesiyle getirilen yeni düzenlemenin, bu kuruluşlarda görev yapan gazetecilerin büyük çoğunluğunu, 212 sayılı Basın İş Kanunu kapsamı dışında kalma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını savunan İpekçi, bu düzenlemenin acilen düzeltilmesini beklediklerini ve bu yönde çalışmaların olduğunu anlattı. -YARGILANAN GAZETECİLER- Türkiye'de 50'den fazla gazeteci tutuklu yargılandığını ifade eden İpekçi, gözaltına alındıktan ya da bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan, hapis cezası istemiyle yargılanması devam eden 30'dan fazla basın emekçisi bulunduğunu söyledi. Ayrıca temyize giden veya ceza infazı 5 yıl süreyle ertelenen 30'dan fazla gazeteci olduğuna işaret eden İpekçi, ''100'den fazla gazeteci yakın zamanda cezaevine girme tehdidi altındadır'' dedi. Ercan İpekçi, bunların dışında çok sayıda gazeteci ve medya kuruluşu hakkında hapis veya para cezası talebiyle açılmış 2 binden fazla davanın görüldüğünü ve gazeteciler hakkında açılmış 4 binden fazla soruşturmanın devam ettiğini de kaydetti. İpekçi, ''10 Ocak Gazeteciler Günü'' dolayısıyla Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğü mücadelesi verirken tutuklanan, gözaltına alınan, yargılanan, haklarında soruşturma açılan hapis ya da para cezalarına mahkum edilen basın çalışanlarına sahip çıkma adına mücadelelerini selamladı. Toplantıya, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Turgay Olcayto ile platformu oluşturan gazeteci örgütlerinin temsilcileri katıldı. -AKPM BAŞKANI ÇAVUŞOĞLU Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 10 Ocak 1961 yılında 212 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, her yıl 10 Ocak tarihinin, "Çalışan Gazeteciler Bayramı" olarak kutlandığını hatırlattı. Kamuoyunun haber alma özgürlüğünün kullanılmasında etkin bir görev üstlenen basının, Avrupa Konseyi'nin temel değerlerinden olan demokrasi ve insan haklarının da önemli güvencelerinden birisi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Demokrasinin en temel göstergelerinden birisi olan özgür basının gelişmesinde en temel rolü ise mesleğin bütün zorluklarına rağmen görevlerini büyük özveri ile icra eden basın çalışanları oynamaktadır. Basın çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilip, sorunlarının giderilmesi hiç şüphesiz ki özgür basının gelişmesine ve demokrasinin gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır. İlkeli, tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışı çerçevesinde görevlerini başarıyla yerine getiren tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, başarılar dilerim." -FENERBAHÇE KULÜBÜ, KUTLAMA MESAJI YAYINLADI Fenerbahçe Kulübü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan mesajda, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlanırken, ''Mesleğini büyük özveriyle yerine getiren tüm gazetecilere meslek hayatında başarılar diliyoruz'' denildi.