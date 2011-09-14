-''10 Numaralı Yağ''da yapılan ÖTV artışı ANKARA (A.A) - 14.09.2011 - Maliye Bakanlığı, son dönemde kullanımı yaygınlaşan ve ciddi bir vergi kaybı ile çevre tahribatına neden olan ''10 numara yağ'' sorununa çözüm için vergi düzenlemesi (ÖTV artışı) yaptı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, söz konusu vergi düzenlemesi ile piyasada '10 numara yağ' adı altında motorin yerine yasa dışı akaryakıt satışı ve kullanımını engellemeyi amaçladıklarını bildirdi. Maliye Bakanı Şimşek, konuya ilişkin A.A muhabirine yaptığı açıklamada, yasal olmayan şekilde akaryakıta karıştırılması mümkün olan ve aynı zamanda sanayicilerin üretimlerinde girdi olarak kullandıkları solvent diye adlandırılan mallar ile baz yağ, madeni yağ, yağlama müstahzarı, tiner gibi ürünlerin tüketiminde son yıllarda ciddi artışlar görüldüğünü hatırlattı. Söz konusu artışların sanayicilerin ihtiyaç duyduğu miktarlar dikkate alındığında ciddi rakamlara tekabül ettiğine işaret eden Şimşek, piyasada ''10 numara yağ'' adıyla bilinen söz konusu malların ilgili mevzuata aykırı olarak akaryakıt ürünlerine karıştırılmak veya doğrudan akaryakıt olarak kullanılmak suretiyle vergi kaybına ve haksız rekabete neden olunduğunu söyledi. Maliye Bakanı Şimşek, bu sorunu önlemek amacıyla yağlama müstahzarlarının normal teslimlerde 0,3000 TL/Kg olan ÖTV tutarını, baz yağ/madeni yağların normal teslimlerindeki vergi tutarlarına paralel olarak 1,0560 TL/kilograma çıkardıklarını bildirdi. Yapılan düzenlemenin sanayicilerin imalatlarında kullandıkları solvent, tiner, baz yağ/madeni yağlar ve yağlama müstahzarlarının girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla ÖTV mevzuatında yer alan tecil-terkin uygulamasında herhangi bir değişiklik getirmediğine dikkati çeken Şimşek, yine madeni yağ veya yağlama müstahzarları üreterek bu malları ihraç eden ya da tecil-terkin yoluyla satanlara yapılan indirimli baz yağ teslimi uygulamasının da aynen devam ettiğini kaydetti. Dolayısıyla yapılan düzenlemenin sanayicilerin imalatlarında kullandıkları solvent, tiner, baz yağ/madeni yağlar ve yağlama müstahzarlarının girdi maliyetlerinde herhangi bir artışa neden olmadığına işaret eden Şimşek, ''Diğer bir ifade ile söz konusu malları imalatlarında kullanan sanayicilerimize ilave bir vergi yükü getirilmemektedir.''