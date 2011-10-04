10 numara yağa 1.400 lira ceza

T24-

Zaman'ın haberine göre, Çevre ve Enerji bakanlıkları ile EPDK, bu kapsamda motorin yerine satılan 10 numara yağın en çok kullanıldığı karayollarında denetimleri artırma kararı aldı. Emisyon kontrolü yapılacak kamyon ve otobüslerde standart dışı yakıt tespit edilmesi halinde sürücülere bin 400 lirayı bulan tutarlarda para cezası kesilecek. Ruhsatsız alanlarda madeni yağ satışına da kesinlikle izin verilmeyecek.Son yıllarda hızla artan petrol fiyatları, araç sahiplerini motorine göre daha ucuz olan 10 numara yağ kullanımına yöneltti. Akaryakıtçılara göre kaçakçılıkta 10 numara yağ şemsiye görevi görüyor. Ayrıca son aylarda yaşanan bazı ölümlü trafik kazalarına 10 numara yağın sebep olduğu iddiaları, can güvenliği konusunu gündeme taşıdı. Maliye'nin madeni yağlara yönelik yaptığı ÖTV düzenlemesi, sorunun çözümü için önemli bir adım olarak görülüyor. 10 numara yağın vergisi 3,5 kat artırılmıştı.Bununla birlikte sektör, denetimlerin sıkılaştırılmasını istiyordu. Sorunu kökten çözmek için 10 numara yağın yoğun tüketildiği otobüs ve kamyonlar yakın takibe alınıyor. Çevre, Enerji ve Maliye bakanlıkları ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkilileri, konuyu Ankara'da masaya yatırdı. Çözüm olarak öne çıkan, 10 numara yağa karşı denetimlerin artırılması oldu.Buna göre EPDK, "Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Tebliği" kapsamında madeni yağların ruhsatlı yerlerde satılıp satılmadığını kontrol edecek. Ruhsatsız ve tebliğle belirlenen kriterlere aykırı ambalajlarda madeni yağ satışlarına izin verilmeyecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise araçlara emisyon (karbondioksit salınımı) denetimi yapacak.Denetimlerde emisyon sınırlarına uymayan araçlara Çevre Kanunu kapsamında bin 400 liraya kadar para cezası kesilecek. Bakanlık ve EPDK kaynakları, denetimlerin artırılmasıyla sorunun önemli oranda çözüleceği görüşünde. Yetkililere göre cezaların yüksekliği önemli bir caydırıcı unsur olacak.Bakanlık ve EPDK kaynaklarından alınan bilgilere göre Maliye'nin ÖTV artışına ek olarak EPDK ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatın uygulanması için denetimleri sıklaştırıyor. Buna göre 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 5491 sayılı Çevre Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında karayollarındaki araçlara emisyon denetimleri yapılacak. Böylece motorine göre emisyon değerleri kriterlerin dışında olan 10 numara yağ kullanımı halinde hemen tespit yapılacak ve araç sahiplerine para cezası uygulanacak.Ayrıca EPDK da Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ kapsamında madeni yağ satışlarının yapıldığı yerleri denetleyecek ve ruhsatsız alanlarda satışlara izin verilmeyecek. Aynı tebliğ kapsamında madeni yağ içeriğiyle ambalajın üzerinde yazan içeriğin kontrolü yapılacak. Mevzuata aykırı ürün ve işletmelerle ilgili yasal işlem başlatılacak.