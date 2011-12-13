'10 numara yağ' engellenemiyor



T24 -



‘Yasal boşluk doldurulmalı'









1.5 milyar TL kayıp





Radikal gazetesinde yer alan habere göre; 10 numara yağların sadece sanayi sektöründe kullanılmak amacıyla üretildiğini belirten PETDER Genel Sekreteri Erol Metin, yağ satıcılarının mevcut yasal boşluğu kullanarak atık yağları akaryakıt haline dönüştürdüklerini ifade etti.Metin, şunları söyledi: “Yasal boşluğun doldurulması gerekiyor. EPDK diyor ki; ‘Benim sorumluluğum tüketici tarafından teslim alındığında biter.’ EPDK piyasadan sorumlu, sonrası piyasanın dışına çıkıyor. Dolayısıyla tüketicinin aracının deposundaki yakıttan EPDK sorumlu olmuyor. Tüketici sorumluluğuna geçtikten sonraki süreç için yasal düzenlemeler yapılmalı.”Esas olarak ‘10 numara yağ’ların üretildiği yerlere cezai işlem yapılması gerektiğinden bahseden Metin, şöyle devam etti: “Bu yağın geldiği, üretildiği yerler belli. Bunları üretenlerin 10 numara yağı yakıt olarak kullanılması amacıyla ürettiği de açık. Üreticiler normalde bu fiyata satamaz. Sanayide kullanılıyor gibi fatura edilerek, bir yandan vergi kaçakçılığı yapılıyor. Fiyatı normalde motorinden farklı değil, ÖTV’den muaf tutulunca ucuz hale geliyor. Hatta yağ iyi kalitede olursa, motorinden de pahalı olabilir.”EPDK yetkilileri ise, dünkü habere konu olan kaçak akaryakıt dolumu yapan minibüsün kendilerine bildirilmesi halinde gerekeni yapacaklarını ifade ederek, “Bu minibüsten satış yapanlara, lisansı olmadan satış yaptıkları ve kaçak akaryakıt sattıkları gerekçesi ile idari işlem yaparak para cezası keseriz. Buna benzer çok sayıda ceza kesiyoruz” dedi.800 binin üzerinde araç 10 numara kullanıyor. Enerji Bakanlığı rakamlarına göre trafikte dolaşan 800 binin üzerinde araç, yakıt olarak 10 numara yağ kullanıyor.Akaryakıt fiyatları son 10 yılda ciddi bir artış gösterdiği için madeni yağlar, bitkisel ve baz yağların içine solvent karıştırılarak elde edilen ve 10 numara yağ adı altında yapılan sahte akaryakıt üretimi 1 milyon tonun üzerine çıktı.Bir kamyonun deposu 10 numara yağla mazota göre 700-1000 TL arasında daha ucuza doluyor.10 numara yağın Türkiye ekonomisine verdiği zarar 1.5 milyar TL.