10 numara Tabata’ya



Lincoln’le yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, Gaziantepspor’un 10 numarasına kanca attı. Sarı-kırmızılılar, sambacının yanı sıra sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fenerbahçe’nin listesindeki Bekir’i de transfer etmek istiyor



Galatasaray, Cassio Lincoln’ün giydiği 10 numaralı formayı Rodrigo Barbosa Tabata’ya teslim etmenin planlarını yapıyor.



Milliyet gazetesinin habeirne göre, Lincoln’ü sezon sonunda kendisine talip olan bir kulübe satmak isteyen sarı-kırmızılılar, Tabata’yı takibe aldı. Yönetimin, Brezilyalı futbolcunun transferi için girişimlere başladığı ve Başkan Adnan Polat’ın, Gaziantepspor’dan ayrılan teknik direktör Nurallah Sağlam’dan, Tabata ile ilgili detaylı bilgiler aldığı öğrenildi.



Polat’ın, Ali Sami Yen’deki maçta gösterdiği performansla hayran kaldığı sambacı için kararlı olduğu ifade edildi. Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl ise 2 sene daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcudan çok memnun olduklarını söyledi. Kızıl, “İsterse 20 milyon euro versinler, Tabata gitmek istemedikten sonra göndermem” dedi. Sezon başında 2 milyon dolara Santos’tan gelen Tabata’nın yıllık 1 milyon dolar aldığı bildirildi.



Cim-Bom’un, Gaziantep’ten almak istediği diğer futbolcunun ise savunmada görev yapan Bekir İrtegün olduğu kaydedildi. Sezon sonunda sözleşmesinin bitmesi nedeniyle Cim-Bom’un ilgisini çeken Bekir için Fenerbahçe devre arasında uzun süre girişimde bulunmuş ancak bonservis engelini aşamamıştı.





